MLB／大谷明星賽球員票不敵史瓦伯 費城球迷得意：懂棒球的人都知道

今年大聯盟明星賽指定打擊部門的球員間投票結果出爐，洛杉磯道奇球星大谷翔平雖然在球迷票選中拿下兩聯盟最高票，早早確定以先發身分出賽，但在球員間投票中，他以些微差距不敵費城人強打史瓦伯（Kyle Schwarber），引發美國球迷討論，費城球迷更對結果相當自豪。

美國電視台《FOX Sports》於美國時間4日、日本時間5日在節目中公布今年明星賽名單，隨後也揭曉球員間投票細項。大谷翔平在6月25日、日本時間26日公布的球迷第一階段票選中，以334萬1257票成為兩聯盟得票王，直接鎖定明星賽先發席位。史瓦伯在球迷票選中同樣獲得250萬7833票，但仍不敵身為大聯盟人氣指標的大谷，無緣透過球迷票選成為先發指定打擊。

不過，在實際於場上競爭的球員眼中，投票結果出現逆轉。球員間投票中，史瓦伯獲得554票，超越大谷翔平的536票，成為指定打擊部門球員票選第一名。

史瓦伯本季表現確實具說服力。截至美國時間4日、日本時間5日為止，他已轟出兩聯盟最多的30支全壘打，長打率也以.572排名國聯第一，展現壓倒性的長打火力。這樣的成績也讓不少支持者認為，若單看本季指定打擊表現，史瓦伯獲得球員青睞並不令人意外。

對於球迷票選與球員投票出現不同結果，美國社群平台上也湧現不少帶有諷刺意味的留言。有球迷表示，「史瓦伯在指定打擊部門得到比大谷翔平更多球員票」、「本來就該是這樣」、「沒什麼好驚訝的，球員懂棒球」、「懂棒球的人都知道，史瓦伯本季作為指定打擊比大谷更好」。

史瓦伯位居聯盟全壘打王，無緣明星賽先發也讓費城球迷感到惋惜。 美聯社

也有部分球迷把矛頭指向大聯盟對大谷翔平的高度宣傳，留言表示「因為MLB只會24小時不停談論大谷」、「但MLB就是喜歡討好大谷」。