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MiLB／柯敬賢1A本季第13轟出爐 潘文輝2A中繼無失分

中央社／ 記者謝靜雯台北6日電
柯敬賢本季第13轟出爐。圖中央社提供
柯敬賢本季第13轟出爐。圖中央社提供

2026世足賽

旅美洛杉磯道奇隊小聯盟1A野手柯敬賢今天敲出三分砲，為個人本季第13轟，近2場出賽都有長打；費城人隊2A投手潘文輝中繼登板，投1局無失分、無關勝敗。

美國職棒小聯盟賽事道奇隊1A今天與科羅拉多洛磯隊1A交手，柯敬賢擔任道奇隊先發3棒、守右外野，1局上吞下三振，2局上敲出左外野方向飛球出局，4局上敲出三壘方向高飛球出局。

柯敬賢5局上敲出二壘方向滾地球出局，7局上吞下三振。9局上2人出局、壘上有人局面，柯敬賢敲出中外野方向三分砲，幫助球隊拉大領先差距，道奇隊終場以13比0搶勝。

柯敬賢今天總計6打數敲出1轟，為個人本季第13轟，貢獻3分打點，賽後打擊率2成87，前一場出賽敲出三壘打，近期連2場出賽都有長打。

費城費城人隊2A今天與多倫多藍鳥隊2A交手，兩隊前5局打完費城人隊3比4落後，費城人隊6局上換上台灣投手潘文輝接替中繼，1人出局後被敲出二壘打，2人出局後再因為暴投讓跑者站上三壘，及時回穩、製造滾地球出局，沒有失分。

潘文輝今天總計投1局，被敲出1支安打，沒有三振和四壞保送，無失分、無關勝敗，賽後防禦率3.86；費城人隊終場以3比5吞敗。

柯敬賢 潘文輝 道奇

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