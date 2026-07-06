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MLB／鄭宗哲生涯首度單場雙安 紅襪3連戰清盤天使

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
鄭宗哲大聯盟首場雙安。 美聯社
鄭宗哲大聯盟首場雙安。 美聯社

2026世足賽

效力紅襪隊的台灣好手鄭宗哲休兵3場，今天重返先發打線，擔任第九棒、游擊手，4打數敲出2安打、吞下2次三振，成為他在大聯盟首場雙安賽事，紅襪終場以7：5擊敗天使，完成3連戰橫掃。

天使由23歲年輕投手強森（Ryan Johnson）先發，鄭宗哲首打席為第三局的首位打者，突襲短打點到三壘側，三壘手古茲曼（Denzer Guzman）接球已心裡有譜來不及，直接放棄傳球，鄭宗哲點出內野安打，紅襪在兩出局後阿布瑞尤（Wilyer Abreu）先靠失誤上壘，康崔拉斯（Willson Contreras）補上三分砲逆轉戰局。

鄭宗哲的第二打席面對82.3哩指叉球出棒，打向中外野飛球落地，單場第2支安打出爐。

鄭宗哲去年在海盜隊大聯盟出賽3場、7打席沒有安打，本季在紅襪前5場出賽都是先發，有2場敲1安打、3場無安打，今天只用前兩打席，早早確定首度在大聯盟層級留下雙安以上賽事。

強森先發4局失5分（責失2分）退場，鄭宗哲接下來兩打席未能再追加安打，第六局、第八局的打席分別面對佛明（José Fermin）、法里斯（Mitch Farris），都遭到三振。

鄭宗哲 紅襪 天使

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