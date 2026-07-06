MLB／洋基先發「天氣哥」4局失4分遭雙城痛宰 投打皆出包近10戰苦吞9敗

洋基近期亂流不斷，今天派出先發左投韋瑟斯（Ryan Weathers）面對雙城，不料僅投4局就失4分，加上打線完全熄火整場只進帳5安，最終以1：6被輕取，吞下近10戰的第9敗。

洋基近幾戰一勝難求，今天面對雙城試圖拿下三連戰的第二勝止血，不過先發「天氣哥」韋瑟斯前4局就被對手打線用安打狙擊失掉2分，進入第5局危機再起，先是投出觸身球送基斯查爾（Luke Keaschall）上一壘，接著又用四壞球保送馬丁（Austin Martin），最終被教練團換下場。

條紋軍換上右投布萊克本（Paul Blackburn）續投也未能止血成功，被雙城路易斯（Royce Lewis）在滿壘情況下敲出關鍵安打拿下兩分。第6局洋基再換多瓦爾（Camilo Doval）後援仍舊放火，加上游擊手沃爾普（Anthony Volpe）守備失誤導致再一次滿壘危機，後續又失2分。直到9局下洋基才終於打進1分，最終以1：6慘敗，目前以49勝40敗位居美東第2，距離龍頭光芒4場勝差。

維瑟斯今天主投4局雖然送出6K，但也挨6安失4分吞下本季第7敗，賽後防禦率上看4.29，而近2場「天氣哥」先發狀態不佳，投5.2局就失掉9分，其中6分為自責分。除了投手守備問題也頭大，《美聯社》指出，洋基近15戰發生了20次守備失誤，並有29分非自責分。