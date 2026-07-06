MLB／培瑞茲21上21下被換下百年來第3人 馬林魚教頭有掙扎但不後悔

馬林魚隊投手培瑞茲（Eury Pérez）前7局投完，讓運動家隊打線21上21下，用球數92球，挑戰完全比賽就差最後6人次，馬林魚教頭麥卡洛夫（Clayton McCullough）選擇換下培瑞茲，換來運動家主場球迷噓聲，但他說：「我們的目標是在例行賽之後。」培瑞茲也透露，賽前早已設定好用球數，因此對於換投完全可以理解。

馬林魚今天9：8擊敗運動家，比賽在進入第八局以前其實是一面倒基調，馬林魚握有8：0領先，先發投手培瑞茲完全主宰賽場，讓運動家打線0上壘，送出8次三振。

外界期待著大紀錄的誕生，卻在第八局看到走上投手丘的身影已非培瑞茲，即便今天是在運動家主場出賽，仍然是滿場噓聲。

培瑞茲成為1900年以來第三位在7局以上仍是完全比賽局面退場的選手，前兩人為2016年希爾（Rich Hill）、2022年克蕭（Clayton Kershaw）。

麥卡洛夫知道這個調度有多不受歡迎，但他說：「我們著眼的是例行賽之後（指季後賽），他是我們重要的一份子。」他表示，培瑞茲今天狀況真的很好，自己也很清楚知道仍是完全比賽局面，「我的內心也有掙扎，是否要讓他繼續挑戰，但我必須為他考慮，也為球隊考慮，思考怎樣會對球隊在往後持續贏球會最好。」考慮到他的用球數，麥卡洛夫說自己做出理性決定。

被問到是否考慮一位打者、一位打者觀察狀況後再啟動換投，麥卡洛夫篤定回應：「完全沒有，我唯一覺得可以接受的上限就是90幾球、再一位打者。」

培瑞茲表示，自己看到教頭走向自己，就知道會被換下，「我告訴他，我能理解，這是本來的既定計畫，我可以接受。」看到球迷噓自家教頭、隊友，讓他直言不好受，「但他們不知道內部訊息，不知道我剛從傷勢回歸，原本就設定90幾球。」培瑞茲說：「我以我的隊友、以我的教頭為榮，我們有很好的溝通，這是很重要的事。」