快訊

佀廣洋回應17項指控！認霸凌致歉 否認賣大麻、小帳罵高嘉瑜

獸醫艱途／高分搶手科系的殘酷現實 血汗環境嚇退人才

MLB／大聯盟官網首圖就是他！鄭宗哲只用兩打席就解鎖首度單場雙安

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／培瑞茲21上21下被換下百年來第3人 馬林魚教頭有掙扎但不後悔

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
培瑞茲上演7局完美比賽。 法新社
培瑞茲上演7局完美比賽。 法新社

2026世足賽

馬林魚隊投手培瑞茲（Eury Pérez）前7局投完，讓運動家隊打線21上21下，用球數92球，挑戰完全比賽就差最後6人次，馬林魚教頭麥卡洛夫（Clayton McCullough）選擇換下培瑞茲，換來運動家主場球迷噓聲，但他說：「我們的目標是在例行賽之後。」培瑞茲也透露，賽前早已設定好用球數，因此對於換投完全可以理解。

馬林魚今天9：8擊敗運動家，比賽在進入第八局以前其實是一面倒基調，馬林魚握有8：0領先，先發投手培瑞茲完全主宰賽場，讓運動家打線0上壘，送出8次三振。

外界期待著大紀錄的誕生，卻在第八局看到走上投手丘的身影已非培瑞茲，即便今天是在運動家主場出賽，仍然是滿場噓聲。

培瑞茲成為1900年以來第三位在7局以上仍是完全比賽局面退場的選手，前兩人為2016年希爾（Rich Hill）、2022年克蕭（Clayton Kershaw）。

麥卡洛夫知道這個調度有多不受歡迎，但他說：「我們著眼的是例行賽之後（指季後賽），他是我們重要的一份子。」他表示，培瑞茲今天狀況真的很好，自己也很清楚知道仍是完全比賽局面，「我的內心也有掙扎，是否要讓他繼續挑戰，但我必須為他考慮，也為球隊考慮，思考怎樣會對球隊在往後持續贏球會最好。」考慮到他的用球數，麥卡洛夫說自己做出理性決定。

被問到是否考慮一位打者、一位打者觀察狀況後再啟動換投，麥卡洛夫篤定回應：「完全沒有，我唯一覺得可以接受的上限就是90幾球、再一位打者。」

培瑞茲表示，自己看到教頭走向自己，就知道會被換下，「我告訴他，我能理解，這是本來的既定計畫，我可以接受。」看到球迷噓自家教頭、隊友，讓他直言不好受，「但他們不知道內部訊息，不知道我剛從傷勢回歸，原本就設定90幾球。」培瑞茲說：「我以我的隊友、以我的教頭為榮，我們有很好的溝通，這是很重要的事。」

培瑞茲 馬林魚

延伸閱讀

MLB／板凳清空懲處出爐！康崔拉斯、卡瓦利同吞7場禁賽 4人都要上訴

MLB／拉辛再度接捕大谷！兩名老大哥相信「配球風波」將成寶貴養分

MLB／傷癒首轟就是滿貫！赫南德茲助道奇連兩天逆轉教士：我們從不放棄

NBA／超級新秀「係金ㄟ」！灰熊探花隔扣7呎3長人、爵士榜眼狂飆28分

相關新聞

MLB／鄭宗哲首度單場雙安 紅襪3連戰清盤天使

效力紅襪隊的台灣好手鄭宗哲休兵3場，今天重返先發打線，擔任第九棒、游擊手，4打數敲出2安打、吞下2次三振，成為他在大聯盟首場雙安賽事，紅襪終場以7：5擊敗天使，完成3連戰橫掃。

MLB／培瑞茲21上21下被換下百年來第3人 馬林魚教頭有掙扎但不後悔

馬林魚隊投手培瑞茲（Eury Pérez）前7局投完，讓運動家隊打線21上21下，用球數92球，挑戰完全比賽就差最後6人次，馬林魚教頭麥卡洛夫（Clayton McCullough）選擇換下培瑞茲，換來運動家主場球迷噓聲，但他說：「我們的目標是在例行賽之後。」培瑞茲也透露，賽前早已設定好用球數，因此對於換投完全可以理解。

MLB／大聯盟官網首圖就是他！鄭宗哲只用兩打席就解鎖首度單場雙安

效力紅襪隊的台灣好手鄭宗哲休兵3場，今天重返先發打線，只用2打席就確定寫下一項生涯第一次，此役是他大聯盟生涯首度單場雙安。

MLB／道奇無緣4連戰清盤教士 大谷翔平8次「生日戰」只贏2場

大谷翔平的32歲生日，又一次以敗仗收尾，所屬的道奇隊今天以2：5不敵教士隊，大谷旅美9季以來，球隊在他生日這天的戰績為2勝6敗，自己的打擊率則是1成38。

MLB／妹妹、繼母命喪委國強震 道奇捕手初登場：她夢想看我上MLB

道奇隊今天啟用26歲菜鳥捕手阿方索（Eliezer Alfonzo）演出大聯盟處女秀，職棒生涯的重大時刻，卻在人生最黑暗之際到來，因委內瑞拉強震失聯超過1周的16歲妹妹及繼母，在今天被尋獲證實離世。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。