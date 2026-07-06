MLB／大聯盟官網首圖就是他！鄭宗哲只用兩打席就解鎖首度單場雙安

效力紅襪隊的台灣好手鄭宗哲休兵3場，今天重返先發打線，只用2打席就確定寫下一項生涯第一次，此役是他大聯盟生涯首度單場雙安。

紅襪在3連戰前兩戰都擊敗天使隊，今天第3場過招，鄭宗哲擔任先發第九棒、游擊手，而此戰為今天大聯盟最晚開打賽事，在教士、道奇之戰結束後，官網首頁推播的直播文配圖剛好使用鄭宗哲傳球身影。

天使由23歲年輕投手強森（Ryan Johnson）先發，鄭宗哲首打席為第三局的首位打者，突襲短打點到三壘側，三壘手古茲曼（Denzer Guzman）接球已心裡有譜來不及，直接放棄傳球，鄭宗哲點出內野安打，紅襪在兩出局後阿布瑞尤（Wilyer Abreu）先靠失誤上壘，康崔拉斯（Willson Contreras）補上三分砲逆轉戰局。

鄭宗哲的第二打席面對82.3哩指叉球出棒，打向中外野飛球落地，單場第2支安打出爐。

鄭宗哲去年在海盜隊大聯盟出賽3場、7打席沒有安打，本季在紅襪前5場出賽都是先發，有2場敲1安打、3場無安打，今天早早確定首度在大聯盟層級留下雙安以上賽事。