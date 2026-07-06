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MLB／道奇無緣4連戰清盤教士 大谷翔平8次「生日戰」只贏2場

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平的32歲生日，又一次以敗仗收尾。 路透社
大谷翔平的32歲生日，又一次以敗仗收尾。 路透社

2026世足賽

大谷翔平的32歲生日，又一次以敗仗收尾，所屬的道奇隊今天以2：5不敵教士隊，大谷旅美9季以來，球隊在他生日這天的戰績為2勝6敗，自己的打擊率則是1成38。

今天為美國時間7月5日，大谷翔平度過32歲生日，擔任第一棒、指定打擊，3打數敲1安打，另有1次保送上壘。

道奇先發投手希恩（Emmet Sheehan）投4.1局失1分，第四局得點圈危機遭梅里爾（Jackson Merrill）敲安掉分；道奇啟用牛棚後，第七局遭遇重傷害，哈特（Kyle Hurt）開局保送宋成文，坎普薩諾（Luis Campusano）、塔提斯（Fernando Tatis Jr.）安打串連先送回1分，馬恰多（Manny Machado）補上三分砲，一舉擴大為5：0領先。

教士席爾斯（JP Sears）先發5局任內僅被敲1安打，道奇直到第七局才有分數進帳，弗里蘭（Alex Freeland）、大谷都在得點圈機會敲安送回分數，追近到2：5，但最後兩局未能再逼近。

教士贏球後，終於為8連敗畫上句點，道奇則是無緣4連戰清盤對手。

除了2020年因疫情球季延後到7月23日才開打，大谷其餘8年在生日當天都有出賽，2018到2023年效力天使隊，累積1勝4敗，2024年起轉戰道奇，加上今天為1勝2敗，而大谷在歷年7月5日合計29打數敲4安打，打擊率只有1成38。

道奇 大谷翔平 教士

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