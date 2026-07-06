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MLB／妹妹、繼母命喪委國強震 道奇捕手初登場：她夢想看我上MLB
道奇隊今天啟用26歲菜鳥捕手阿方索（Eliezer Alfonzo）演出大聯盟處女秀，職棒生涯的重大時刻，卻在人生最黑暗之際到來，因委內瑞拉強震失聯超過1周的16歲妹妹及繼母，在今天被尋獲證實離世。
兩人因強震被埋於倒塌的飯店之下，連日來持續搜救，阿方索昨天接受媒體訪問時表示，「過去這一周，或許是我人生中最煎熬的一周。」他說全家人仍抱持希望能等到生還消息，也特別提到妹妹伊蓮娜，「她的夢想之一是看到我在大聯盟打球，今天我有機會站在這裡、成為大聯盟球員的一份子，我不知道我是否還有機會再見到她，但我依然相信著上帝會保佑讓她能看到我在大聯盟打球。」
今天委內瑞拉當地消息傳來，已尋獲阿方索的妹妹與繼母，確定雙雙罹難，阿方索今天仍照原定計畫擔任先發捕手，在大聯盟初登場的日子，同時也是向兩位家人告別的日子。
道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）表示，「我真的不知道該怎麼說，只能說，我的心與他的家人同在，光是『心情沉重』無法表達他此刻的感受。我不能再說下去，我可能會忍不住，我只能說這真的是很艱難、很艱難的時刻。」
阿方索來自棒球世家，他的父親老阿方索（Eliezer Alfonzo Sr.）打滾大聯盟6季，表伯艾嘉多．阿方索（Edgardo Alfonzo）更是具備12年大聯盟資歷的明星選手，同時也是紐約大都會棒球名人堂、委內瑞拉棒球名人堂成員。
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