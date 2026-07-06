快訊

專訪／蘇巧慧拋「衛星變繁星」 願景：雙北要共榮 但也要各自精采

超級颱風巴威直撲太平洋小島 美氣象局預警災難「至少數周無法住人」

綠扁帽來了！美特種部隊在台駐訓 台美斷交後新高度

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／妹妹、繼母命喪委國強震 道奇捕手初登場：她夢想看我上MLB

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇隊26歲菜鳥捕手阿方索（Eliezer Alfonzo）。 法新社
道奇隊26歲菜鳥捕手阿方索（Eliezer Alfonzo）。 法新社

2026世足賽

道奇隊今天啟用26歲菜鳥捕手阿方索（Eliezer Alfonzo）演出大聯盟處女秀，職棒生涯的重大時刻，卻在人生最黑暗之際到來，因委內瑞拉強震失聯超過1周的16歲妹妹及繼母，在今天被尋獲證實離世。

兩人因強震被埋於倒塌的飯店之下，連日來持續搜救，阿方索昨天接受媒體訪問時表示，「過去這一周，或許是我人生中最煎熬的一周。」他說全家人仍抱持希望能等到生還消息，也特別提到妹妹伊蓮娜，「她的夢想之一是看到我在大聯盟打球，今天我有機會站在這裡、成為大聯盟球員的一份子，我不知道我是否還有機會再見到她，但我依然相信著上帝會保佑讓她能看到我在大聯盟打球。」

今天委內瑞拉當地消息傳來，已尋獲阿方索的妹妹與繼母，確定雙雙罹難，阿方索今天仍照原定計畫擔任先發捕手，在大聯盟初登場的日子，同時也是向兩位家人告別的日子。

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）表示，「我真的不知道該怎麼說，只能說，我的心與他的家人同在，光是『心情沉重』無法表達他此刻的感受。我不能再說下去，我可能會忍不住，我只能說這真的是很艱難、很艱難的時刻。」

阿方索來自棒球世家，他的父親老阿方索（Eliezer Alfonzo Sr.）打滾大聯盟6季，表伯艾嘉多．阿方索（Edgardo Alfonzo）更是具備12年大聯盟資歷的明星選手，同時也是紐約大都會棒球名人堂、委內瑞拉棒球名人堂成員。

道奇 委國 大聯盟

延伸閱讀

MLB／拉辛再度接捕大谷！兩名老大哥相信「配球風波」將成寶貴養分

MLB／1364K榮登史上第一！查普曼獨居歷史後援三振王：非常滿足

MLB／大谷翔平在明星賽專職DH 道奇近46年首次4人先發

MLB／板凳清空懲處出爐！康崔拉斯、卡瓦利同吞7場禁賽 4人都要上訴

相關新聞

世足賽／森巴軍團擋不下哈蘭德！進球機器兩度破門率挪威2比1淘汰巴西

暌違28年重返世界盃舞台的挪威，今天16強賽碰5屆冠軍巴西隊延續隊史不敗紀錄，超級球星「進球機器」哈蘭德（Erling Haaland）第79分鐘頭錘破門，第90分鐘再勁射破網，「梅開二度」下率挪威以2：1淘汰冠軍大熱門巴西，挺進8強也改寫隊史最佳紀錄。

韓國輸球全民憤怒！總教練黑箱選任爆黑幕

南韓世足之亂憤怒未平：足協與總教練洪明甫的「黑箱選任」爭議再度延燒

中職／獨一無二的存在 味全龍應該簽下「費仔」

味全龍應該考慮簽下美籍外野手「費仔」費爾柴德，他在WBC展現出色表現，且與中職多隊有興趣網羅。儘管他大聯盟表現平平，但其人氣和商業價值高，實力適合強化味全龍外野陣容。

長打蕩然無存 小葛雷諾的災難性崩盤是怎麼回事？

藍鳥巨星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）本季打擊表現驚人下降，僅敲出4發全壘打，打擊率為.268，顯示其擊球品質確實下滑。儘管揮棒速度仍為聯盟頂尖，但由於揮棒時機及身體協調性問題，讓有效擊球頻率驟降。藍鳥需面對他的調整及戰績不佳的挑戰。

溫網／大坂直美擊敗球后莎芭蓮卡 首闖溫網8強

日本名將大坂直美今天在溫布頓網球錦標賽以6比2、7比6（7/2）爆冷擊敗世界排名第一的莎芭蓮卡，生涯首度闖進溫網8強

世足賽／英墨大戰延後1小時開踢 英媒擔憂球迷可能被趕出酒吧

世界盃足球賽16強賽英格蘭、墨西哥之戰，因為天氣惡劣延後1小時開踢，已是英國時間半夜兩點，「太陽報」指出，這場關鍵戰役如果進入PK大戰，英格蘭球迷可能在比賽結束前就被趕出酒吧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。