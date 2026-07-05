MLB／教士諸事不順又遭山本壓制 塔提斯坦言一點也不好玩

教士隊近況陷入大低潮，今天被道奇隊強投山本由伸壓制，前7局只從他的手中揮出3支安打，毫無得分能力，終場以0：3落敗，吞下近13年首次8連敗紀錄，明星外野手塔提斯（Fernando Tatis Jr.）賽後直言：「我們正在苦苦掙扎，一點也不好玩。」

山本先發7局無失分，飆出10次三振，優質表現奪下本季第9勝；教士不但對戰道奇5連敗，本季勝率跌到5成以下（43勝45敗），更是2013年慘吞10連敗以來，再次嘗到8連敗以上。

教士官網指出，這種表現重現季初的老問題，開賽就處於落後局面，而且打擊不振，就算進攻表現不錯時，也受到投手群拖累；教士外野手席茲（Gavin Sheets）說：「球隊陷入連敗泥沼，往往就是這樣；打線發揮時，投手卻出問題，投球表現極佳，進攻端又熄火，這種感覺真的很讓人沮喪。」

官網指出，山本今天展現顛峰狀態，毫無疑問是棒界最難對付的投手之一，儘管教士隊1局上一、三壘有人的得分良機，最終無功而返，接下來幾乎無法對他造成實質威脅。

教士總教練史坦曼（Craig Stammen）說：「打線一直很努力，表現也有起色，但今天情況並非如此，山本的表現壓制我們；這就是那種諸事不順的日子。糟糕的是偏偏發生在全隊陷入困境的時期，必須收拾好心情，明天重整旗鼓。」