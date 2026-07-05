MLB／一安400萬美元的燒錢自殺棒 勇士金河成手指發炎進傷兵名單

勇士韓籍游擊手金河成今年狀態大低潮，僅出賽27場打擊率不滿1成，且自6月30日後就沒有出賽。今天球團又宣布，因右手中指傷勢復發，金河成進入10天傷兵名單。

2023年效力教士期間奪下金手套、國聯MVP票選第14名的金河成，在去年從光芒轉戰勇士後因傷僅出戰24場，整季累積48場出賽，打擊率2成34敲出5轟，OPS0.649。縱使表現平平，休賽季勇士仍給予肯定，與他簽下一紙1年2000萬美元（約台幣6.3億）合約。

不過這筆交易對勇士來說只能用悽慘形容，金河成今年1月回韓國時發生意外，在冰上摔倒傷到右手中指，不僅缺席經典賽，開季也只能從傷兵名單出發。5月中回歸後，這位曾經的好手武功全失，截至目前出賽27場，73個打數只進帳5安，打擊率是不滿1成的0.68成、攻擊指數則下探至生涯新低0.239。

金河成的糟糕表現讓《The Athletic》勇士隨隊記者卡諾（Jesus Cano）怒轟「一支安打400萬美金」，《MLB Trade Rumors》則分析道：「金河成尚未擺脫中指手術的後遺症，也讓他成為自殺棒。」而勇士也在今天宣布，金河成右手中指發炎將進入傷兵名單，並由3A內野手「農夫」法默爾（Kyle Farmer）頂替位置。