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MLB／大谷缺席山本好投收第9勝 明星賽前再登板仍有三大變數
山本由伸今天對教士隊先發7局狂飆10K，奪下本季第9勝，率領道奇隊3：0獲勝，但大谷翔平未出賽，官網指出大谷感覺身體好多了，目標是明天比賽重返先發打線。
大谷昨天對教士先發6局失3分，挑戰本季第9勝無關勝敗，繼續保持6連勝紀錄，投110球是本季單場最多，因右二頭肌緊繃提前退場。
道奇今天在洛杉磯主場對教士進行4連戰第3戰，總教練羅伯茲（Dave Roberts）早就決定不會把大谷排進先發打線，可能在比賽後段安排代打任務，最後還是讓他徹底休息，希望明天重返系列賽最後一戰先發陣容。
羅伯茲說：「如果情況按照預期發展，大谷明天就會上場。」
大谷認為這次問題和季初碰到的情況類似，揮棒時確實感覺不適，但可以繼續比賽，不會導致長期缺席；他表示，今天已經準備上場，但教練團謹慎考慮後，決定不讓他進入先發名單。
大聯盟明星賽將於15日在費城人隊主場進行，大谷翔平連續6年參賽，將擔任國聯明星隊先發指定打擊；官網指出，大谷還未確定是否會在明星賽前最後一次登板，按照本來計畫應在11日對決響尾蛇隊。
羅伯茲表示，大谷同時受到左膝持續痠痛、右手水泡的困擾，有可能跳過這次先發，將觀察他明天恢復傳接球訓練後的反應，密切關注預定先發前的投球進度，「我們不需要今天或明、後天就做出決定，時間還很充裕。」
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