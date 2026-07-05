MLB／第9勝到手！山本由伸7局無失分飆10K 教士吞本季最慘8連敗

道奇隊日本強投山本由伸今天主宰球場，對教士隊先發7局無失分，飆出10次三振，領軍3：0獲勝，山本優質表現奪下本季第9勝，也讓教士吞下最慘8連敗。

山本用100球完成7局任務，只被揮出3支安打、出現兩次保送，單場奪三振追平本季紀錄，奪勝後戰績升至9勝5敗，防禦率2.49在國聯排名第6，奪三振剛好達到100次，生涯3年達到406K。

大聯盟今天公布明星賽球員名單，道奇5名球員入選，大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）、孟西（Max Muncy）、帕赫斯（Andy Pages）都在國聯明星隊先發陣容，山本也進入投手群。

帕赫斯3局下安打攻下全場第1分，弗里曼6局下轟出陽春砲，本季第15轟出爐，8局下安打攻下1分打點，加上山本優質先發，聯手為道奇打下江山。

道奇最近3連勝，本季戰績59勝31敗穩居大聯盟第1，教士吞下對戰5連敗、本季交手9場只贏兩場，戰績掉到43勝45敗，在國聯西區排名第3，被響尾蛇隊超前1場勝差。