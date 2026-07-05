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MLB／22歲光芒重砲擠下岡本和真 成最年輕兩屆明星賽先發三壘手

聯合新聞網／ 綜合報導
光芒怪物新人卡米奈羅今天夯下近11戰第11轟外，還成為史上最年輕入選兩屆明星賽的先發三壘手。 美聯社
光芒怪物新人卡米奈羅今天夯下近11戰第11轟外，還成為史上最年輕入選兩屆明星賽的先發三壘手。 美聯社

2026世足賽

光芒今天以8：10輸給太空人，終結近期9連勝，但怪物新人卡米奈羅（Junior Caminero）進帳本季第26發全壘打，超恐怖的狀態也讓他擠下藍鳥日本強棒岡本和真，成為明星賽史上最年輕的美聯先發三壘手。

本戰卡米奈羅首打席面對太空人王牌布朗（Hunter Brown）完全沒在怕，選中失投滑球直接扛出飛行距離437英呎（約133.2公尺）的深遠中左外野陽春砲，進帳本季第26轟之餘，近11戰11轟的誇張表現也讓他成為繼2021年費城人巨星史瓦柏（Kyle Schwarber）之後，首位11戰至少11轟的球員。

賽後卡米奈羅的打擊率是恐怖的3成24，26轟則位居美聯第2，僅次於今天扛下雙響砲外加再見全壘打的太空人重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）29轟，距離大聯盟全壘打王史瓦柏也僅剩4轟。

卡米奈羅用超火燙的棒子寫下一堆紀錄，也讓他在今天公布的大聯盟全明星賽完整名單中，擠下岡本和真成為美聯先發三壘手。而明星賽當天，這位超新星將以23歲9天的年紀成為史上最年輕入選兩屆明星賽的先發三壘手。

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