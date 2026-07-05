聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／光芒卡米奈羅11戰11轟 艾瓦瑞茲再見轟快成三冠王
光芒隊三壘手卡米奈羅（Junior Caminero）轟不停，今天對太空人隊之戰1局上轟出陽春砲，最近11場比賽出現11支全壘打，追平一堆名將紀錄，但太空人重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）轟出雙響砲，包括9局下再見兩分砲，幫助球隊10：8逆轉戰局，本季29轟穩居美聯全壘打王。
卡米奈羅1局上砲轟太空人王牌投手布朗（Hunter Brown），本季第26轟出爐，在美聯獨居第2，艾瓦瑞茲1局下回敬兩分砲，一度幫助太空人領先；但光芒前4局都得分，一直撐到7局上結束仍以8：5占優勢。
太空人7局下扳回3分，兩隊僵持到9局下，艾瓦瑞茲面對光芒第5任投手萊古米納（Casey Legumina）轟出再見全壘打，光芒終止本季最長9連勝，戰績52勝34敗仍是美聯最佳戰績。
卡米奈羅明天將滿23歲，他從6月24日起，最近11場比賽出現11支全壘打，包括6月26日對皇家隊轟出3響砲，成為大聯盟近5年首位11戰11轟的球員；費城人重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）曾在2021年締造這項紀錄，之前還有10名球員達標，包括1998年麥奎爾（Mark McGwire）、索沙（Sammy Sosa）、2001年邦茲（Barry Bonds）都在其中。
艾瓦瑞茲今天4打數3安打、攻下6分打點，成為太空人贏球最大功臣，全壘打數在大聯盟只落後史瓦柏1支，打點67分躍居榜首，打擊率3成24排名第2，快要成為美聯三冠王。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。