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MLB／從花蓮阿美族少年到費城人新秀！何樺80萬美元合約大步追夢

中央社／ 台北5日電
何樺（左2）與美職費城人隊達成加盟共識，合約總值80萬美元。圖米馬力運動經紀提供
何樺（左2）與美職費城人隊達成加盟共識，合約總值80萬美元。圖米馬力運動經紀提供

2026世足賽

平鎮高中畢業18歲投手何樺與美職費城人隊達成加盟共識，合約總值80萬美元，成為今年第3名確定旅外的高中應屆畢業球員，何樺透過經紀公司感謝費城人隊肯定。

何樺是去年U18世界盃棒球賽台灣代表隊成員，今年也有入選亞洲青棒賽培訓隊，確定與費城人隊達成加盟共識，成為繼賴謙凡、林珺希後，本屆高中應屆畢業生旅外第3人，合約總值80萬美元（約新台幣2555萬元）。

何樺經紀公司米馬力發文表示，來自花蓮阿美族的他，棒球啟蒙於玉里國小老師蔡瀛賦推廣的社區棒球計畫，接續加入玉里國小少棒隊接受教練萬昶顯專業指導，開始有了對於棒球的喜好。

何樺與費城人隊達成加盟共識。圖米馬力運動經紀提供
何樺與費城人隊達成加盟共識。圖米馬力運動經紀提供

國中時期來到三民國中棒球隊，何樺認為青少棒階段的訓練，成了他棒球路上最大關鍵，總教練張志強的專長就是投手項目，很幸運能在青少棒階段打下很好基礎，這也是他日後得以挑戰最強青棒平鎮高中的原因。

而起初家長是希望孩子能從棒球運動中學習團體生活、人際互動、自我管理，何樺也確實將課業保持得很不錯，正常學習課業，前後更獲頒5次具指標意義的球芽獎學金；成為球芽獎學金首名旅美選手，何樺感謝球芽獎學金鼓勵，也表示會繼續保持閱讀習慣，期待有天能成為花蓮學弟妹們榜樣。

何樺回憶在平鎮高中讀書3年時光，感謝於張滄彬老師建立了一支能與國際競爭的球隊，還記得高一報到時候看著學長們練球，內心驚嘆連連，原來好手這麼多。

何樺的感謝文。圖取自IG
何樺的感謝文。圖取自IG

何樺幸運參與很多國內、外重要比賽，除了是很棒的養分，更打開棒球視野，並有被海外職棒聯盟看見的可能，感謝總教練吳柏宏、教練羅健銘3年來指導，也感謝平鎮師長、教練團、聯新醫院及防護團隊照顧。

何樺也感謝花蓮慈濟運動醫學中心，以及魔技運動林晉民對於偏鄉運動選手的照顧；最後感謝費城人隊環太平洋區主管王金勇及球團肯定，還有家人一路來支持、包容，15歲就離開花蓮，為了求學橫跨中央山脈，接下來將帶著大家祝福，飛往地球另一端持續努力。

費城 林珺希 平鎮高中

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