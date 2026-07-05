MLB／大谷翔平在明星賽專職DH 道奇近46年首次4人先發

大聯盟明星賽將於15日在費城人隊主場進行，官方今天公布球員名單，衛冕世界大賽冠軍的道奇隊共有5名球員入選，和勇士、費城人並列領先，其中4人由球迷票選入選先發陣容獨居第1，人氣王大谷翔平連續6年參加明星賽，將擔任國聯明星指定打擊（DH）。

這是道奇近46年首次在明星賽包辦4席先發，另3人是一壘手弗里曼（Freddie Freeman）、三壘手孟西（Max Muncy）、中外野手帕赫斯（Andy Pages），去年首次參加明星賽的先發投山本由伸，今年也再次入選。

大谷2021年首次入選明星賽，成為史上首位二刀流球員，接下來每年都未缺席，但今年確定專職DH，國聯明星隊總教練、道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）透露，由於球隊調整他的先發輪值時間，因此不太可能在明星賽登場投球。

明星賽先發球員由球迷票選，替補球員則由大聯盟官方和現役球員、教練投票，道奇已經連續7年至少5名球員入選，今年將有26人首次參賽，包括4名菜鳥球員。

國聯先發陣容（入選明星賽次數） 勇士捕手鮑德溫（Drake Baldwin），第1次 道奇一壘手弗里曼（Freddie Freeman），第10次 勇士二壘手奧比斯（Ozzie Albies），第4次 道奇三壘手孟西（Max Muncy），第3次 國民游擊手阿布拉姆斯（CJ Abrams），第2次 費城人外野手馬許（Brandon Marsh），第1次 大都會外野手索托（Juan Soto），第5次 道奇外野手帕赫斯（Andy Pages），第1次 道奇指定打擊大谷翔平，第6次