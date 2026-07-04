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MLB／傷癒首轟就是滿貫！赫南德茲助道奇連兩天逆轉教士：我們從不放棄

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇今天靠著赫南德茲7局下轟出超前滿貫全壘打，以4：3逆轉擊敗教士。 路透。
道奇今天靠著赫南德茲7局下轟出超前滿貫全壘打，以4：3逆轉擊敗教士。 路透。

2026世足賽

道奇今天靠著赫南德茲（Teoscar Hernandez）7局下轟出滿貫全壘打，以4：3超前擊敗教士，連續兩天上演逆轉秀，也將國聯西區領先優勢擴大至本季新高的14場。

赫南德茲此役7局下在滿壘、無人出局時，將教士左投莫瑞洪（Adrian Morejon）第一球失投滑球轟向左中外野，擊出一發飛行419英尺（約128公尺）的超前滿貫砲，也是他自左腿後肌拉傷近1個月後，傷癒復出的首支全壘打。

激動的赫南德茲在目送全壘打後，還將球棒朝休息區方向拋出，點燃全場近5萬名球迷的熱情。

「這是一種百感交集的情緒。我一直努力找回受傷前的揮棒感覺，同時也希望能替球隊做出貢獻，很高興這是一支能幫助球隊贏球的重要全壘打。」赫南德茲賽後表示。

赫南德茲進一步說明，「我知道他的球速很快，所以原本鎖定內角速球，但最後只是對中間那顆滑球做出反應。我只是想幫助球隊，很高興這一棒剛好成了致勝一擊。」

談到球隊連續兩場逆轉勝，羅伯茲認為，「我們現在就是持續累積勝利。昨晚和今晚都能完成逆轉，對對手來說確實會是一大打擊。」

「赫南德茲缺席了一段時間，回來後一直很想替球隊做出貢獻，這支全壘打對我們來說真的太重要了。」羅伯茲讚揚道。

赫南德茲則說，道奇最大的特色就是永不放棄，「我認為最重要的是，我們從不放棄。我們彼此信任，也知道這支球隊擁有什麼樣的球員，所以不管落後多少，我們都相信自己永遠還有機會贏球。」

回顧當時，道奇前6局遭教士先發金恩（Michael King）壓制，打者前3局12上12下，直到4局下弗里曼（Freddie Freeman）才敲出團隊首安。

真正的轉折出現在7局下，道奇先靠貝茲（Mookie Betts）保送、孟西（Max Muncy）安打攻佔一、二壘後，金恩退場。接替登板的莫瑞洪又因克朗沃斯在二壘發生失誤形成滿壘，赫南德茲也沒有錯過機會，幫助道奇一棒逆轉戰局。

接下來雙方將進行系列賽第3戰，道奇將推出山本由伸先發，教士則由坎寧（Griffin Canning）應戰。

道奇 教士 羅伯茲

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