MLB／1364K榮登史上第一！查普曼獨居歷史後援三振王：非常滿足

紅襪終結者查普曼（Aroldis Chapman）今天面對天使再度寫下歷史，9局用一顆2好2壞後的時速98.6英里（約158.7公里）四縫線速球三振古茲曼（Denzer Guzman），成功拿下生涯第1364次後援三振，正式超越名人堂傳奇威爾罕（Hoyt Wilhelm）的1363次，獨居大聯盟史上後援投手三振王，隨後再製造再見雙殺，幫助紅襪以5：2擊敗天使，收下本季第17次救援成功，也是生涯第384次救援。

「我感到非常開心，也非常自豪自己能完成這項成就，現在真的非常滿足。」查普曼賽後坦言。

不過，相較於救援紀錄，查普曼認為自己最引以為傲的仍是後援三振紀錄，「這項紀錄代表的是多年來的穩定表現，以及我一直以來投入的努力和堅持。」

對於38歲仍能保持頂尖球速，查普曼則透露，關鍵就在於每天持續投入訓練，「棒球就是我的工作，也是我生活最重要的事情，所以我願意花所有時間照顧自己的身體，努力保持健康，讓自己變得更好。」

此外，談到這項橫跨17年職業生涯才完成的紀錄，查普曼說：「過去幾週我每天都專注做好自己的工作，希望把握住打破紀錄的機會。一路上有高峰也有低潮，但我始終保持正向，堅持走到今天。」

事實上，查普曼上周一對洋基時，就已追平威爾罕保持的1363次後援三振紀錄，如今僅隔5天便完成超車，正式站上歷史第一。

賽後，紅襪球團也特地在客隊休息室播放查普曼生涯回顧影片，從2010年在紅人完成大聯盟初登板，到隨2016年小熊、2023年遊騎兵奪下世界大賽冠軍，讓全隊一起見證這項歷史時刻。

「真的很酷，我們一直都在等待這一刻。影片裡可以看到他年輕時飆102英里的火球，而現在38歲依然能投出接近100英里的球速，真的令人難以置信。」代理總教練崔西（Chad Tracy）說道。

今天投出生涯第7場大聯盟比賽，並順利收下勝投的潛力新人班奈特（Jake Bennett）對於這一切他也興奮表示，「這真的太不可思議了，能夠參與這場比賽、見證歷史，是很特別的經驗。」

查普曼2010年菜鳥球季就以105.8英里（約170.3公里）火球締造自2008年啟用投球追蹤系統以來最快球速紀錄，也開啟大聯盟「火球時代」，自2009年離開古巴後，查普曼先後效力紅人、洋基、小熊、皇家、遊騎兵、海盜及紅襪，8度入選明星賽，目前也高居大聯盟生涯救援排行榜第10名。這也是查普曼生涯第889場大聯盟出賽，而且全部都是以後援身分登板。

教士「大魔王」終結者米勒（Mason Miller）也盛讚這位前輩，「我在匹茲堡長大，還記得當年看他在辛辛那提投出105英里的火球，那真的像是另一個世界的人。更令人難以置信的是，他竟然能把這樣的身手維持這麼多年。」

現年38歲的查普曼近年仍維持驚人身手，今年5月18日才以生涯第378次救援超越納森（Joe Nathan），升上大聯盟史上救援榜第10名，如今累積384次救援，距離名人堂投手艾克斯利（Dennis Eckersley）的390次僅差6次。

若以生涯救援數前10名來看，其中包括李維拉（Mariano Rivera）、霍夫曼（Trevor Hoffman）、史密斯（Lee Smith）、華格納（Billy Wagner）及艾克斯利等5人皆已入選名人堂，也讓查普曼的名人堂呼聲再度升高。