MLB／大谷翔平今「二刀流」打擊出現不適 右肱二頭肌緊繃明天休兵

道奇隊日籍球星大谷翔平今天「二刀流」出賽，繳出6局失3分的優質先發，無關勝敗，擔任打者則是在第7局就被換代打退場，賽後原因也曝光，是他在打擊時出現右側肱二頭肌緊繃，明天的比賽將休兵一天。

大谷翔平相隔8天再登板先發，用球數110球寫本季新高，然而「打者翔平」在6局下打擊時，感覺右側肱二頭肌緊繃，僅在揮棒時出現不適，投球時並沒有受到影響，之後道奇就預防性地換代打讓他退場休息。

賽後大谷透過翻譯表示，不舒服的位置和前幾個月相同，「上次出現這個狀況時很快就復原了，所以這次我預期應該也是。」他提到，是自己揮棒時感覺到有點緊繃，但依舊能繼續比賽。

僅管大谷翔平自認狀況還能繼續上場，但道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後指出，明天會將大谷翔平移出先發打序，讓他有完整的一天能恢復，之後再評估是否還需要給他多一點休息時間。

至於大谷前一次出現二頭肌緊繃時沒有影響出賽，狀況輕微到連羅伯茲也沒能明確指出是何時發生的，「他的恢復能力很快，總是能找到方法回到場上，但我認為，去觀察他身體散發出的訊號並作出回應，這對我們來說很重要，畢竟身為二刀流球員，他的身體承受著相當大的負擔。」