快訊

飛行中機艙突飄異味！虎航IT281東京回台轉降桃機 消防車待命

高雄知名茶商疑闖紅燈…撞飛超載機車母女4人 男頭部重創送醫不治

張國煒親駕「空山銀」返台 星宇首架藝術機明上午抵桃機

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平今「二刀流」打擊出現不適 右肱二頭肌緊繃明天休兵

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
大谷翔平今以二刀流出賽，投出六局失三分的優質先發，但打擊時右肱二頭肌再度緊繃，遭道奇預防性換下，明天將休兵一天。 法國新聞社
大谷翔平今以二刀流出賽，投出六局失三分的優質先發，但打擊時右肱二頭肌再度緊繃，遭道奇預防性換下，明天將休兵一天。 法國新聞社

2026世足賽

道奇隊日籍球星大谷翔平今天「二刀流」出賽，繳出6局失3分的優質先發，無關勝敗，擔任打者則是在第7局就被換代打退場，賽後原因也曝光，是他在打擊時出現右側肱二頭肌緊繃，明天的比賽將休兵一天。

大谷翔平相隔8天再登板先發，用球數110球寫本季新高，然而「打者翔平」在6局下打擊時，感覺右側肱二頭肌緊繃，僅在揮棒時出現不適，投球時並沒有受到影響，之後道奇就預防性地換代打讓他退場休息。

賽後大谷透過翻譯表示，不舒服的位置和前幾個月相同，「上次出現這個狀況時很快就復原了，所以這次我預期應該也是。」他提到，是自己揮棒時感覺到有點緊繃，但依舊能繼續比賽。

僅管大谷翔平自認狀況還能繼續上場，但道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後指出，明天會將大谷翔平移出先發打序，讓他有完整的一天能恢復，之後再評估是否還需要給他多一點休息時間。

至於大谷前一次出現二頭肌緊繃時沒有影響出賽，狀況輕微到連羅伯茲也沒能明確指出是何時發生的，「他的恢復能力很快，總是能找到方法回到場上，但我認為，去觀察他身體散發出的訊號並作出回應，這對我們來說很重要，畢竟身為二刀流球員，他的身體承受著相當大的負擔。」

羅伯茲 大谷翔平 道奇

延伸閱讀

MLB／讓大谷多休息與表現無關 羅伯茲曝大谷難在明星賽登板

MLB／大谷翔平飆本季新高110球 6局失3分ERA連漲4場

MLB／大谷翔平5支0吞2K 道奇不敵運動家終止4連勝

MLB／拉辛再度接捕大谷！兩名老大哥相信「配球風波」將成寶貴養分

相關新聞

MLB／大谷明休息下次是否先發待評估 道奇教頭：二刀流負荷很大

道奇今天以4：3逆轉擊敗教士，不過陣中日籍球星大谷翔平卻因右二頭肌緊繃提前退場。總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後表示，球隊將採取保守態度，因此大谷將缺席明天比賽，至於明星賽前是否還會再登板，仍有待進一步評估。

MLB／大谷翔平今「二刀流」打擊出現不適 右肱二頭肌緊繃明天休兵

道奇隊日籍球星大谷翔平今天「二刀流」出賽，繳出6局失3分的優質先發，無關勝敗，擔任打者則是在第7局就被換代打退場，賽後原因也曝光，是他在打擊時出現右側肱二頭肌緊繃，明天的比賽將休兵一天。

MLB／23：3後慘遭1：17血洗！小熊寫下89年「天堂掉地獄」紀錄

小熊前一戰才以23：3血洗守護者，沒想到今日回到主場卻慘遭紅雀以17：1痛宰，不僅將前一戰建立的大半淨勝分一次吐回，也寫下隊史89年來最慘烈的「天堂掉地獄」紀錄。

MLB／世足美國隊赴水手主場開球 全場合唱《Country Roads》

美國隊前天在世界盃足球賽32強淘汰賽以2：0擊敗波赫，迎接16強賽之前，全隊今天獲邀到西雅圖水手主場T-Mobile球場，觀賞水手隊與藍鳥隊的比賽，並由美國隊阿根廷籍主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）擔任開球嘉賓，參與盛大又熱鬧的賽前儀式。

MLB／赫南德茲滿貫砲幫大谷敗投解套 道奇賞教士7連敗

道奇隊日籍球星大谷翔平休息8天以二刀流之姿迎戰教士隊，先發6局失3分，雖有一場優質先發，但包含自己在內的道奇打線被壓制得更徹底，在0：3落後之際退場，道奇七局下由赫南德茲（Teoscar Hernández）滿貫砲逆轉戰局，終場以4：3賞給教士7連敗。

MLB／去海裡把球撿回來！孟西還原怒嗆「瘋邦」始末：克蕭當時笑到不行

道奇隊強打孟西（Max Muncy）2019年對戰巨人時，曾轟出一發飛越右外野、直接落入麥考維灣（McCovey Cove）的經典全壘打，並對當時的巨人王牌邦賈納（Madison Bumgarner）嗆聲，「去把球從海裡撿回來！」。近日，孟西也在隊友貝茲（Mookie Betts）的節目中，首度還原事件始末。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。