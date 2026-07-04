MLB／大谷明休息下次是否先發待評估 道奇教頭：二刀流負荷很大

道奇今天以4：3逆轉擊敗教士，不過陣中日籍球星大谷翔平卻因右二頭肌緊繃提前退場。總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後表示，球隊將採取保守態度，因此大谷將缺席明天比賽，至於明星賽前是否還會再登板，仍有待進一步評估。

大谷此役休息8天以二刀流之姿迎戰教士，主投本季最多110球，完成優質先發，但在6局下最後一次打擊揮棒時感到右二頭肌緊繃，因此7局下便由羅哈斯（Miguel Rojas）代打退場。

大谷賽後表示，「就是幾個月前出現過的同一個位置，當時很快就恢復了，所以我也預期這次應該會很快好起來。揮棒時確實有感覺到不舒服，但還是可以繼續比賽。」

「這比較像是預防性的措施，我最後一次打擊時，右二頭肌有點不舒服。」大谷補充道。

羅伯茲則強調，這次不適主要只影響揮棒，投球時並沒有受到影響，「他以前就遇過這種情況，他恢復能力一直很好，但身為二刀流球員，身體負荷非常大，我們必須傾聽他的身體狀況，再決定下一步。」

事實上，大谷近期身體狀況並非百分之百，賽後右手與左膝都包著厚厚冰敷袋返回休息室。除了左膝持續有痠痛問題，大谷也曾於6月13日缺席一場比賽，近一個月也一直帶著右手水泡登板。如今右二頭肌又出現不適，也讓外界格外關注他的健康狀況，不過羅伯茲表示，今天投球時左膝並未造成影響。

道奇原本仍希望大谷能在明星賽前，於7月11日對響尾蛇完成上半季最後一次先發，不過羅伯茲坦言，一切仍要視恢復情況而定，不排除提前讓他休兵迎接下半季。

「我認為這是可以討論的選項。現在還不會做出決定，但任何可能性都必須納入考量。」

此役大谷開局控球不穩，首局前6球全部偏離好球帶、投出2次四壞保送並失掉1分，不過隨後逐漸找回節奏，一度連續三振6名打者中的5人，全場主投6局失3分都是責失分，送出9次三振，被敲7支安打，最快球速持續突破100英里，收下本季第8勝，防禦率維持在1.79；打擊方面則3打數無安打。

不過，相較於前10場先發僅失7分（5責失）、防禦率僅0.74的驚人表現，大谷近4場先發共投24.2局已失14分（12責失），防禦率一路漲到1.06、1.47、1.58，再到今天賽後為1.79。狀態略有下滑。

截至目前，大谷本季戰績8勝2敗、防禦率1.79，仍高居國聯頂尖，而打擊端OPS 0.927則持續領先道奇全隊。