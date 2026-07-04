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MLB／世足美國隊赴水手主場開球 全場合唱《Country Roads》

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
美國隊阿根廷籍主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）擔任開球嘉賓。 法新社
美國隊阿根廷籍主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）擔任開球嘉賓。 法新社

2026世足賽

美國隊前天在世界盃足球賽32強淘汰賽以2：0擊敗波赫，迎接16強賽之前，全隊今天獲邀到西雅圖水手主場T-Mobile球場，觀賞水手隊與藍鳥隊的比賽，並由美國隊阿根廷籍主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）擔任開球嘉賓，參與盛大又熱鬧的賽前儀式。

美國隊本屆世足賽32強戰在西雅圖體育場踢回勝利，16強戰將在台灣時間7日上午8點對上比利時，球隊留在西雅圖備戰，並在華盛頓大學持續進行訓練，因此有機會能到水手主場觀看今天的大聯盟賽事。

水手主場為迎接國家隊來訪，並慶祝即將到來的美國國慶，今天的賽前儀式十分盛大，場內鋪上紅毯還有國旗列隊，包括隊長普利西奇（Christian Pulisic）、門將佛利斯（Matt Freese）上場時都獲得熱烈歡迎，效力於在地職業隊西雅圖海灣人（Seattle Sounders）的球員羅丹（Cristian Roldan）則是手持水手隊全壘打「三叉戟」出場，現場更響起最響亮的掌聲和歡呼聲來迎接他。

美國隊球員一字排開站在投手丘後方，並由波切蒂諾身穿水手隊球衣登上投手丘開球，由水手隊總教練總教練威爾森（Dan Wilson）擔任接球捕手，為比賽揭開序幕，之後水手全隊也走上場，拉起美國國旗，與美國隊留下合照。

羅丹拿起麥克風在場中表示：「謝謝西雅圖，謝謝你們的愛和支持，讓我們贏下世界盃吧！」這個喊話又讓現場氣氛沸騰。全場球迷高喊「U-S-A」，現場還響起經典名曲、也是這次世界盃美國隊的勝利主題曲《Country Roads》，全場球迷開口大合唱，留下動人時刻。

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