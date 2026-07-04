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MLB／23：3後慘遭1：17血洗！小熊寫下89年「天堂掉地獄」紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
小熊今日慘遭紅雀以17：1痛宰，寫下隊史89年來最慘烈的「天堂掉地獄」紀錄。 法新社。
小熊今日慘遭紅雀以17：1痛宰，寫下隊史89年來最慘烈的「天堂掉地獄」紀錄。 法新社。

2026世足賽

小熊隊前一戰才以23：3血洗教士隊，沒想到今日回到主場卻慘遭紅雀隊以17：1痛宰，不僅將前一戰建立的大半淨勝分一次吐回，也寫下隊史89年來最慘烈的「天堂掉地獄」紀錄。

根據小熊隊史統計，球隊前一場至少攻下20分後，隔一場最多只曾失10分，當時發生在1937年8月13日，以22：6擊敗紅人後，隔天以5：10落敗。不過這項紀錄如今被徹底改寫，小熊在89年後單場狂失17分，刷新難堪紀錄。

此外，17：1也是小熊隊史對紅雀最慘重敗仗之一，僅次於1977年主場3：21慘敗、1904年2：19落敗，以及1925年等3場15分差失利。

先發投手皮特森（David Peterson）此役狀況低迷，雖然多次取得兩出局優勢，卻始終無法解決最後一名打者，僅投3.2局就被敲8支安打、投出3次保送，失掉生涯新高的10分責失，用91球只抓下11個出局數，最終提前退場。

根據《Talkin' Baseball》統計，皮特森此役失掉10分責失，也寫下他7年大聯盟生涯單場最多責失紀錄。

更慘的是，皮特森本季兩度對戰紅雀合計僅投7.1局，就狂挨16支安打、失16分，防禦率高達19.64，完全遭到紅雀打線壓制。

事實上，現年30歲的皮特森在2024、2025年仍是相當穩定的先發投手，去年更首度入選明星賽，但本季表現卻大幅下滑，賽前防禦率就高達5.86、WHIP為1.588，兩項數據皆創下生涯最差紀錄。

小熊全場唯一亮點出現在7局下，代替史旺森（Dansby Swanson）上場的拉米瑞茲（Pedro Ramirez）敲出三壘安打，隨後布萊格曼（Alex Bregman）擊出二壘安打送回球隊唯一1分。布萊格曼全場2安打，也包辦小熊7支安打中的2支。

紅雀 小熊

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