MLB／去海裡把球撿回來！孟西還原怒嗆「瘋邦」始末：克蕭當時笑到不行

道奇隊強打孟西（Max Muncy）2019年對戰巨人時，曾轟出一發飛越右外野、直接落入麥考維灣（McCovey Cove）的經典全壘打，並對當時的巨人王牌邦賈納（Madison Bumgarner）嗆聲，「去把球從海裡撿回來！」。近日，孟西也在隊友貝茲（Mookie Betts）的節目中，首度還原事件始末。

孟西表示，當天開路先鋒是工具人赫南德茲（Kike Hernandez），因為他生涯對邦賈納打擊率高達8成左右。比賽一開始，邦賈納就對主審施壓，希望獲得更大的好球帶。

「第一球明明離本壘板6吋遠，被判成壞球，他立刻開始對主審大吼，說『今天那種球我要有好球。』他就是那種老派投手，會用氣勢去影響裁判，而且很多時候真的有效。」孟西說。

孟西進一步表示，「下一球幾乎投到同一個位置，結果真的變成好球了。輪到我打擊時，他想投外角速球卻失投，球偏高又偏內，我直接把球轟了出去。老實說，我真的把那球打爆了。」

然而，全壘打出爐後，邦賈納卻開始對著孟西怒吼，「他用不太好聽的話罵我，大概意思就是『不要一直看球，快跑，你以為你是誰？』我只是揮手叫他閉嘴。」

「等我跑到一壘時，他還朝我走過來繼續罵，我就回他『有本事就過來啊！』但我一路都在跑，沒有停下來。說真的，他比我壯太多，如果真的打起來，我大概會被修理。」孟西坦言。

然而跑向三壘時，孟西突然靈機一動，「我突然想到，『我剛剛把球轟進海裡了，我一定要叫他去撿球。』我記得好像還有叫他『記得穿泳褲』之類的，但不是很確定。」

回到休息區後，道奇隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）立刻好奇詢問他到底說了什麼。

孟西笑說，「我跟他說，『我叫他去把球從海裡撿回來。』結果克蕭當場笑到不行。」

如今邦賈納已退休，孟西仍持續效力道奇，而這段趣事仍被球迷津津樂道，也成為道奇與巨人百年世仇中最具代表性的經典畫面之一。