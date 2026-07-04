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MLB／大谷翔平飆本季新高110球 6局失3分ERA連漲4場

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平休息八天後二刀流先發，投6局失3分、飆9K卻吞敗資格，110球創本季新高，道奇打線全場受壓制。 法國新聞社
大谷翔平休息八天後二刀流先發，投6局失3分、飆9K卻吞敗資格，110球創本季新高，道奇打線全場受壓制。 法國新聞社

2026世足賽

道奇隊日籍球星大谷翔平休息8天以二刀流之姿迎戰教士隊，先發6局失3分，雖有一場優質先發，但包含自己在內的道奇打線被壓制得更徹底，在0：3落後之際以敗投資格退場。

大谷今天一開賽就遇亂流，首局以連兩保送開局，席茲（Gavin Sheets）補上安打為教士開張分數，大谷接下來連飆2K解危，單局3個出局數都是三振；大谷在第二、三局都演出三上三下，第四局再遭梅里爾（Jackson Merrill）敲出陽春砲。

大谷第五局被敲2安打，辛苦度過得點圈危機，第六局梅里爾一壘打、波賈茲（Xander Bogaerts）二壘打串連讓他再失血，最終投完6局被敲7安打、失3分都是責失分，有9次三振、2次保送，用球數110球寫下本季新高。

大谷在6月4日的賽後防禦率為0.74，也在這之後主戰捕手史密斯（Will Smith）進入傷兵名單，大谷連續4場與捕手拉辛（Dalton Rushing）搭檔，合計24.2局失14分（責失12分），防禦率一路漲到1.06、1.47、1.58，再到今天賽後為1.79。

教士由金恩（Michael King）出馬，在大谷投球退場之前，讓道奇打線沒有分數進帳，擔任第一棒的大谷翔平同樣2打席沒有建樹。

教士 道奇 大谷翔平

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