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MLB／世足「維京划船」燒進大聯盟休息室 紅雀慶祝動作划起來

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導

2026世足賽

紅雀隊今天到芝加哥踢館，以17：1大勝小熊隊，全場合計敲出17支安打，包括3發全壘打，紅雀休息室新的安打慶祝動作正是挪威隊在本屆世足賽爆紅的「維京划船」，在這場比賽中划了又划，讓足球熱燒進棒球場。

紅雀今天的攻勢從2局上展開，游擊手費爾明（José Fermín）擊出二壘打後，休息室的隊友們一起做出划槳動作，而且這個新的慶祝動作，正是「足球迷」費爾明的點子，之後在紅雀打者敲出二壘打和三壘打時，全隊都會一起「划」起來。

費爾明透露，自己一直有在關心挪威在本屆世界盃的表現，也很喜歡他們進球後的划船慶祝動作，因此在賽前練習的時候跟隊友們提議，作為二壘打和三壘打的慶祝動作，昨天賽前大家還先嘗試了一下，隊友們都覺得不錯，今天就正式啟用。

在用了這個新的慶祝動作後，紅雀今天打出了本季火力最強大的一場比賽，費爾明也直呼：「很好玩，大家今天都很喜歡，所以我想我們接下來也會繼續划。」

雖然這個「維京划船」動作已成本屆世界盃最熱的話題之一，紅雀陣中也非所有球員都關心足球賽事，菜鳥喬登（Blaze Jordan）就坦言，自己並不看足球，「費爾明有跟我解釋一下這個動作，但這真的滿酷的。」喬登也說：「這就是我們球隊的方式，大家彼此支持，氣氛很好。」

紅雀 挪威 芝加哥

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