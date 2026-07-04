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MLB／史上首次日籍重砲接力獲獎 岡本和真獲6月美聯最佳新人
大聯盟今天揭曉6月個人獎項，藍鳥隊日籍重砲岡本和真獲選美聯單月最佳新人，是他今年轉戰大聯盟後拿下的首座個人獎項，也是繼白襪隊村上宗隆5月獲獎後，連續兩個月由日本選手榮獲單月最佳新人獎，寫下大聯盟史上第一次。
岡本和真本季從日職挑戰大聯盟，僅管開季花了一些時間適應，4月打擊率2成、5月打擊率也僅2成10，但進入6月後表現大突破。
岡本和真在6月展現他的重砲本色，單月出賽25場，91打數敲出26安打，敲出7支全壘打，打下20分打點，跑回15分，打擊率2成86、上壘率3成53、長打率5成60，整體攻擊指數（OPS）達0.913，全壘打數高居美聯新人第一，打點並列第二，拿下美聯6月最佳新人肯定。
這是藍鳥自2021年10月投手馬諾亞（Alek Manoah）之後，再度有球員獲得單月最佳新人獎，也是史上第10位獲此獎項的日本選手，在村上宗隆5月獲獎後，岡本和真6月接棒，寫下大聯盟史上首次有兩位日本球員在同一賽季拿下單月最佳新人獎。
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