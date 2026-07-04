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MLB／讓大谷多休息與表現無關 羅伯茲曝大谷難在明星賽登板

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
道奇因賽程密集讓大谷翔平延後先發，羅伯茲表示這是工作量管理而非表現因素，並認為他在明星賽登板的可能性不高。 法新社
道奇因賽程密集讓大谷翔平延後先發，羅伯茲表示這是工作量管理而非表現因素，並認為他在明星賽登板的可能性不高。 法新社

2026世足賽

道奇隊日籍球星大谷翔平今天「二刀流」出賽，在主場對上教士隊，下周預計還會再投一場，之後以國聯先發指定打擊的身份參與15日在費城舉行的明星賽，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也透露，「很難想像」他能夠在明星賽登板投球，預計只會單刀出擊。

大谷翔平原訂本周三對上運動家之戰先發登板，但球隊正值13連戰期間，道奇決定讓他多休2天，延後至今天出戰同分區的教士隊，兩場先發間隔8天也是他本季休最長的一次，而在明星賽前大谷預計還能再先發1場，於11日對上響尾蛇隊。

羅伯茲指出，會調整他的先發主要還是賽程安排的考量，「我們有跟翔平聊過，他同意我們的做的決定對他是最好的安排，所以考量好處和壞處，對他來說少投一場沒有壞處，讓他多休息一點不是壞事，這就是做出這決定的主要原因。」

羅伯斯也強調，近期成績略有下滑並不是讓大谷多休息的原因，「這純粹是整體工作量管理的考量。」

而依照目前大谷翔平的先發安排，他在明星賽要登板的機率不高，將擔任國聯明星隊總教練的羅伯茲說：「我還沒有正式宣布，但你如果稍微算一下，就很難想像他會投球，不過我現在還不用立刻做這個決定。」 

羅伯茲 明星賽 道奇

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