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MLB／下一站在哪？費爾柴德不去守護者3A 正式成為自由球員

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MLB／下一站在哪？費爾柴德不去守護者3A 正式成為自由球員

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台美混血球星費爾柴德（Stuart Fairchild）。 法新社
台美混血球星費爾柴德（Stuart Fairchild）。 法新社

2026世足賽

台美混血球星費爾柴德Stuart Fairchild）走完7天讓渡程序，並無球隊承接，今天拒絕守護者隊下放，選擇成為自由球員，下一步動向未定。

費爾柴德今年季前以小聯盟合約加盟守護者，儘管春訓期間正值卡位關頭，仍義無反顧投入經典賽中華隊行列，靠場上成績一舉讓台灣球迷認識他。

回歸職棒賽季後，費爾柴德在5月30日升上大聯盟，完成連6季都有大聯盟出賽紀錄，共出賽14場，19打數敲出3安打都是一壘打，吞下14次三振，雖因8次四死球保送握有0.407上壘率，但打擊率僅0.158，成績不盡理想。

費爾柴德在6月27日遭守護者指定讓渡，7天過去，並無球隊承接，守護者將他下放3A，而費爾柴德具3年以上大聯盟資歷，可選擇成為自由球員，根據官網異動，他決定進入自由市場。

守護者 費爾柴德 Stuart Fairchild

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