MLB／有摩擦更能幫助關係升級 道奇教頭相信大谷和拉辛搭配沒問題

大谷翔平、捕手拉辛（Dalton Rushing）前一場搭配溝通斷線，引發極大話題，兩人今天繼續作為投捕搭檔面對教士隊。賽前被問到兩人的關係，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）認為沒有問題，有時經過一些特定事件摩擦，反而能幫助他們邁向下一階段。

大谷翔平前一場登板在6月25日，面對雙城隊先發6局失3分（責失2分），大谷兩次想動用ABS挑戰都遭拉辛搖頭回絕，大谷一次無奈搖頭，第二次堅持挑戰，而這兩球根據畫面顯示都是好球，而拉辛退場後情緒動搖，兩人之間溝通問題引起極大討論。

主戰捕手史密斯（Will Smith）在6月初進入傷兵名單後，大谷已經連續3場與拉辛搭配，合計18.2局丟掉11分（責失9分），防禦率從0.74漲到1.58。

羅伯茲對此認為，與捕手是誰無關，「翔平和史密斯當然關係很好，但翔平近況不是那麼好也是事實，他的直球控制沒有季初那麼好，橫掃球也是一樣，開始較常使用指叉球，比起捕手，其實是更多其他原因造成。」至於大谷與拉辛的關係，羅伯茲說：「我認為不會有問題，有時候想要更上一層樓，經歷一些事件磨合是必要的。」

羅伯茲提到，拉辛有時執著於「完美的配球」，「但完美的配球並不存在，必須要暗號、執行和其他種種都同時到位，如果拉辛可以更快給予給出暗號，翔平就有更多時間做出應對。」今天一戰將由拉辛主導配球，羅伯茲說：「如果翔平在某些情況想介入，想主動說『我想投這球』，那他也有權利這麼做。」