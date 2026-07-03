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MLB／道奇「航海王之夜」太狂！5萬人瘋搶魯夫卡 最高喊到1500美元

聯合新聞網／ 綜合外電報導
道奇魯夫限定卡引發瘋搶。圖截自X
道奇魯夫限定卡引發瘋搶。圖截自X

2026世足賽

只要看過夠多場棒球比賽，球迷大概都見過各式各樣的賽前開球嘉賓。從新科選秀球員、NBA冠軍成員，到球員自家幼兒可愛地把球慢慢滾向本壘，這些畫面雖然仍有趣，卻已不算罕見。不過，讓一名虛構動漫角色站上投手丘開球，洛杉磯道奇這次真的做到了。

道奇美國時間2日在主場迎戰聖地牙哥教士，並舉辦「ONE PIECE Night」主題活動。這場與全球人氣動漫《航海王ONE PIECE》合作的活動，為前5萬2000名持票進場球迷準備限量宣傳球員卡與草帽，而道奇球場約可容納5萬6000人，這批贈品立刻引發動漫迷與棒球迷高度關注。最終現場湧入5萬4081名觀眾，門票完售，球場從賽前就被熱烈氣氛包圍。

由於贈品採先到先得，雖然道奇已準備多達5萬2000份，但仍有約2081名進場球迷無緣取得這批被形容為「日本寶物」的限定商品。

活動當天，許多球迷在比賽開始5小時前就在道奇球場外排起長龍，周邊交通量大增並出現塞車，球團也臨時將停車場開放時間提前1小時30分，以因應大批人潮。

相較於球場促銷贈品已算日常操作，真正特別的是《航海王ONE PIECE》主角魯夫（Monkey D. Luffy）現身擔任開球嘉賓。魯夫這記開球雖然不算精準，球越過赫南德茲（Kiké Hernández）嘗試攔接的位置，一路往本壘後方飛去，但這場動漫與大聯盟跨界合作本身已足夠吸睛，開球結果反而成了另一個話題。

道奇配合主題，送出草帽與魯夫限定卡，賽後還安排主題無人機秀。這是道奇連續第2年與《航海王ONE PIECE》合作，近年球團也積極透過熱門影視與動漫IP舉辦主題夜，吸引不同族群球迷進場。

這次限定魯夫卡更在賽前就引爆收藏市場。美國媒體空拍畫面顯示，道奇球場外聚集數百名等待進場的球迷，不少人目標就是取得魯夫球員卡與草帽。部分買家甚至帶著現金到場，願意以每張超過500美元的價格向球迷收購，也有人發放附QR Code的名片，積極搶收這批收藏卡。

在網路拍賣平台eBay上，魯夫道奇限定卡尚未正式發出前就已出現預售或轉售價格，部分標價高達900美元。活動後，單售草帽的價格約落在65美元至200美元之間，但魯夫卡價格更驚人，「立即購買」標價從700美元到1500美元不等。若後續送交PSA鑑定並取得滿分10分，價值可能再度攀升。

去年道奇首度舉辦「ONE PIECE Night」時，同樣送出限定卡與草帽，相關商品之後也在收藏市場創下高價。上個月，一張去年活動的未拆封魯夫卡曾以2200美元售出，另一張PSA10滿分鑑定卡近日更賣出超過5100美元，讓今年活動贈品更受到追捧。

草帽軍團「入侵」道奇主場。 法新社
草帽軍團「入侵」道奇主場。 法新社

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