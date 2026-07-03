MLB／美東龍頭擋不住！光芒橫掃皇家豪奪8連勝 主帥：不可能都靠前段棒次

今日光芒靠著先發左投西摩（Ian Seymour）6局優質好投，以及打線下半段適時發揮，光芒終場以5比2擊敗皇家，完成3連戰橫掃、豪取8連勝，創下球隊自2023年開季13連勝以來最長的連勝紀錄。

西摩前一場才在對皇家的比賽中，參與球隊聯手無安打比賽，本場先發再次展現壓制力。雖然開局就被簡森（Carter Jensen）敲出首打席全壘打，這已是簡森本週第二度在首打席開轟，但兩場比賽最終都無法幫助皇家贏球。

隨後西摩迅速回穩，主投6局僅被擊出3支安打、送出1次保送，飆出追平生涯新高的8次三振，本季轉任先發後防禦率降至2.52。

此外，西摩全場製造15次揮空，其中橫掃球就貢獻7次揮空，並靠著這顆球拿下2次三振，另以速球及變速球各收下3次三振。「最重要的是搶下好球數。如果能先取得球數領先，再把打者逼到兩好球，對方就會陷入非常被動的局面。」西摩說道。

西摩主投6局僅被擊出3支安打、送出1次保送，飆出追平生涯新高的8次三振，本季轉任先發後防禦率降至2.52。 法新社。

另外，雖然25歲重砲卡米奈羅（Junior Caminero）的連續6場開轟、追平隊史紀錄的表現在今日畫下句點，但穆林斯（Cedric Mullins）接棒扛起火力，並在5局上轟出右外野兩分砲，將比數拉開至5比1，連續3場比賽開轟，近5場更累積4發全壘打。

經歷開季低潮後，穆林斯近期逐漸找回手感，自6月1日以來打擊三圍達2成86／3成64／5成58，並累積7轟、13分打點。對此，穆林斯表示，「這都是一點一滴的微調，努力把每天做好，直到某一天突然找到感覺，然後持續維持下去。我現在就是這樣，只想繼續把節奏和打擊策略維持住。」

除了穆林斯外，光芒打線下半段也成為贏球關鍵。回顧當時，2局上半兩出局後，本場繳出「猛打賞」的辛普森（Chandler Simpson）先站上一壘，接著沃爾斯（Taylor Walls）擊出深遠飛球，右外野手米斯納（Kameron Misner）雖碰到球卻未能接住，形成二壘安打讓光芒追平比分。

本場繳出「猛打賞」的辛普森先站上一壘，接著沃爾斯擊出二壘安打讓光芒追平比分。 路透。

然而光芒的攻勢尚未結束，帕拉西奧斯（Richie Palacios）擊出左邊方向「德州安打」送回超前分，費杜西亞（Hunter Feduccia）則擊出深遠飛球，造成米斯納漏接，形成三壘安打，將比分改寫為3：1。

「今天後半段打線真的很重要，幫助我們平衡整體攻勢。我們知道不可能每天都只靠前段棒次贏球。」總教練凱許（Kevin Cash）稱讚道。

守備方面，游擊手沃爾斯再次展現金手套等級身手。3局下，他一路從內野追到左中外野，背對本壘完成高難度肩上接殺，讓先發投手西摩也忍不住露出笑容。

「只要重新鎖定球的位置，我就知道自己有機會接到。一旦我判斷能跑到定位，我就會期待自己每一次都能完成接殺。」沃爾斯坦言。

西摩則盛讚沃爾斯，「真的太不可思議了，他每天都能做出這種守備，讓投手的工作輕鬆許多。」

事實上，光芒在這波8連勝期間共攻下52分、僅失15分，不僅從落後洋基3場的美聯東區戰績，一舉逆轉為領先4場，本場勝利也讓光芒完成本季大聯盟最多的9次系列賽橫掃，戰績提升至51勝33敗。