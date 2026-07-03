MLB／板凳清空懲處出爐！康崔拉斯、卡瓦利同吞7場禁賽 4人都要上訴

美國職棒大聯盟於台灣時間周五宣布，針對日前國民與紅襪爆發的板凳清空衝突做出懲處，紅襪一壘手康崔拉斯（Willson Contreras）與國民27歲右投卡瓦利（Cade Cavalli）皆遭禁賽7場，國民投手米寇拉斯（Miles Mikolas）遭禁賽5場，紅襪工具人伊頓（Nate Eaton）則被禁賽3場，4名球員也都被處以未公開金額的罰款。

這起衝突發生在周二國民以8：1擊敗紅襪的比賽中。4局下，當時卡瓦利用一顆滿球數的橫掃球三振康崔拉斯，原本看似只是一次普通的三振，但卡瓦利隨即朝康崔拉斯大喊：「Sit down, boy！」，讓場面瞬間失控。

康崔拉斯隨即回頭質問，「你是在跟我說話嗎？」隨後怒氣沖沖朝投手丘走去，雙方板凳區球員也全數衝進場內。

混亂中，康崔拉斯試圖將頭盔朝卡瓦利方向丟去，雙方球員互相推擠，多名隊友趕緊將康崔拉斯拉住，衝突才逐漸平息。

裁判最終驅逐康崔拉斯、伊頓、米寇拉斯以及紅襪代理總教練崔西（Chad Tracy），卡瓦利則未遭驅逐，並繼續留在場上投球。

對此，崔西表示他當時被驅逐出場，就是因為不滿卡瓦利沒有遭到驅逐。「我認為他大喊『Sit down, boy』，正是整起衝突的導火線。我最大的疑問就是，『為什麼他還能繼續留在場上？』這就是我抗議的原因。」

由於「boy」一詞在美國具有涉及種族歧視的歷史背景，因此引發外界高度關注，卡瓦利也於隔天公開為自己的用詞致歉。

「我也不知道，我只是太投入比賽了。我很好勝，所以叫他坐下。他問我是不是在跟他說話，我就回答『你聽到了』。我真的覺得這沒什麼大不了。」

「我真的對外界如何解讀我的話感到非常難過。我可以很明確地說，當時完全沒有任何惡意。我的隊友、家人以及球團都了解我是什麼樣的人。因為這件事，我甚至整晚睡不著。」卡瓦利表示。

卡瓦利進一步表示，「如果華盛頓有一位13歲的黑人小孩一直把我當成偶像，卻因為這件事誤解了我的意思，從此不再崇拜我，那真的會讓我非常心痛。」

不過卡瓦利也透露，兩人在更早之前的一次打席後就已有摩擦，當時他認為康崔拉斯在自己走下投手丘時故意擋住去路；不過康崔拉斯否認有任何刻意的行為。

康崔拉斯則還原當時情況表示，「我覺得重點是他大聲喊出了那些話。在那之前，我還在跟國民捕手魯伊茲（Keibert Ruiz）聊卡瓦利有多厲害，我還稱讚他『球真的很好』。結果他用一顆漂亮的球三振我，我正走回休息區，他卻做出了那些舉動，後面的事情大家都知道了。」

「他一直在挑釁我，所以我當下失去理智了。」康崔拉斯強調。

至於是否認為對方帶有種族歧視意圖，康崔拉斯說，「老實說，我不知道。我是委內瑞拉人，我不知道他是不是種族主義者，我會交給MLB處理。」

值得一提的是，康崔拉斯已連續兩場比賽遭到驅逐，根據《美聯社》統計，他也成為紅襪隊史首位連兩戰遭驅逐出場的球員。

前一場比賽中，康崔拉斯因不滿揮棒未過半遭判三振，模仿裁判提出挑戰的手勢，因此被趕出場。此外，他當天曾從米寇拉斯手中轟出一發三分砲，並以誇張的甩棒慶祝，事後也為該舉動公開道歉。

事實上，由於委內瑞拉上週接連發生兩起嚴重地震，來自委內瑞拉的康崔拉斯也坦言，近日心情受到家鄉影響相當大，讓他一直處於高度壓力之中。

根據《The Athletic》記者德雷利奇（Evan Drellich）報導，4名球員均已提出上訴，因此禁賽將暫緩執行，待申訴程序完成後才會正式生效。