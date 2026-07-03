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MLB／拉辛再度接捕大谷！兩名老大哥相信「配球風波」將成寶貴養分

聯合新聞網／ 綜合報導
貝茲與孟西表示，拉辛這次事件反而是他成長的重要契機。 法新社。
貝茲與孟西表示，拉辛這次事件反而是他成長的重要契機。 法新社。

2026世足賽

道奇隊25歲捕手拉辛（Dalton Rushing）日前在對雙城比賽中，因配球理念與大谷翔平意見不合，使大谷翔平難得面色凝重。。對此，道奇兩位老將貝茲（Mookie Betts）與孟西（Max Muncy）近日在《On Base》Podcast中表示，這次事件反而是拉辛成長的重要契機，也相信他能從中學到更多。

貝茲透露，當時自己與孟西甚至特地走進球員通道，就是想看看兩人究竟會談些什麼。「我跟孟西都跑下去看，我就是很好奇，想知道到底會怎麼發展、會說些什麼。」貝茲笑說。

孟西則表示，拉辛目前暫代因傷缺陣的主戰捕手史密斯（Will Smith），肩負引導整個投手群的重任，表現已經相當出色：「拉辛做得非常棒，但也因此更能體會史密斯平常有多厲害。史密斯當年也是一路學過來，而且他還是跟克蕭（Clayton Kershaw）搭配，那更不容易。」

孟西指出，拉辛目前正與大谷翔平、山本由伸等投手建立默契，除了研究球探報告外，更重要的是了解投手在場上的感覺，必要時不能完全照著數據配球。

「我們內野手常討論為什麼某些情況要配某種球。不是質疑任何人，而是你必須慢慢培養比賽感覺。有時候，適時跳脫球探報告反而才是正確選擇。」

他也以史密斯與克蕭搭配為例表示，即使球探報告顯示不該投滑球，但如果滑球正是投手最有信心的武器，就應該相信投手：「有時候數據說不能投滑球，但克蕭最好的球就是滑球，所以還是要讓他投。我認為史密斯就是這樣慢慢學會，有時候偏離數據並不是壞事。」

「這正是拉辛正在學習的地方，尤其是跟翔平搭配時。有時候翔平想投某一顆球、某一個位置，雖然數據不一定支持，但當投手非常有把握時，你就應該相信他，尤其是像翔平或山本這樣的投手。」

此外，孟西認為這次場上的意見交換，對雙方都是一次成長經驗。

「你當然不希望隊友之間出現這種狀況，但我認為這對兩人都是很好的學習機會。翔平不可能永遠都只跟史密斯搭配，而拉辛也必須學會什麼時候該相信投手。有時候比賽節奏很快，我想那天就是如此。」

貝茲則稱讚拉辛事後勇於承擔責任的態度，「我最欣賞的是，拉辛後來願意負起責任。他知道自己肩負很多工作，要帶領一支投手數據名列全聯盟前段班的投手群並不容易，但他真的做得很好。我們每個人都是一路學過來的。」

孟西也相信，隨著史密斯歸隊，拉辛將有更多學習機會，「他已經做得很好了，而且會越來越進步。等史密斯回來後，他一定能學得更快。沒有任何人一開始就知道該如何處理這種情況。」

事實上，道奇明日對戰教士的比賽中，拉辛將再度成為大谷搭檔投捕，這也將是事件發生後，兩人首次攜手出賽，備受外界關注。

根據《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）報導，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今日賽前表示，拉辛明白捕手的職責，「拉辛知道，這就是他選擇接受的工作，而捕手的職責，就是全心全意服務投手。」

「我相信他們會比上一場先發時更有默契。他們思考方式不同，所以需要時間磨合這就是最基本的原則。」羅伯茲補充道。

根據數據，大谷本季與拉辛搭配先發3場，防禦率為4.34；與史密斯搭檔時，防禦率則僅有0.74，兩人差距相當明顯。

道奇 大谷翔平 貝茲 孟西 史密斯 Podcast

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