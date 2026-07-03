MLB／0:6→12:7！道奇17安輕鬆逆轉教士 佐佐木朗希挨3轟也不會輸

道奇隊早早陷入0：6落後，強大的打線實力在此時覺醒，全場敲出17支安打，終場以12：7擊敗教士隊，也幫助先發3局失6分的日籍投手佐佐木朗希輕鬆逃敗。

佐佐木朗希連兩場先發面對教士，前一場先發內容已經不穩，6月27日在客場投4局出現5次保送，今天在主場為這波4連戰打頭陣，換個方式依然不穩，先發3局已用88球，被敲7安打、失6分，狂挨3發全壘打，而他已連4場先發都挨轟，合計投19局被敲21安打、7轟，失19分都是責失分。

朗希首局就被馬恰多（Manny Machado）敲出兩分砲，第二局梅里爾（Jackson Merrill）以陽春砲開局，波賈茲（Xander Bogaerts）敲安、塔提斯（Fernando Tatis Jr.）保送後，柯朗沃斯（Jake Cronenworth）補上三分砲。

朗希第三局被佛明（Freddy Fermin）敲二壘打，這回未再掉分，道奇在第四局啟動換投，朗希在4：6落後帶著敗投資格退場。

道奇第二到六局全數都有分數進帳，第四局帕赫斯（Andy Pages）兩分打點二壘打追平，先幫助朗希敗投解套，貝茲（Mookie Betts）二壘打超前戰局，道奇自此揚長而去。

道奇打線以拉辛（Dalton Rushing）4安打、4打點表現最亮眼，包括第二局的兩分砲，塔克（Kyle Tucker）也有4安打；大谷翔平4打數敲出1安打，在第一局敲安、第二局選到保送，接下來3打席都未上壘。