快訊

畫面曝光！移民署破跨國人口販運賣淫集團逮18人 救出9緬籍賣淫女

世足賽／克羅埃西亞球迷怒丟垃圾、比中指！美媒解釋「致命越位」原因

手機搜答案等於人在發呆 日本實驗揭大腦陷阱防變笨

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／0:6→12:7！道奇17安輕鬆逆轉教士 佐佐木朗希挨3轟也不會輸

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇愛朗希打線發威，幫助先發3局失6分的日籍投手佐佐木朗希輕鬆逃敗。 美聯社
道奇愛朗希打線發威，幫助先發3局失6分的日籍投手佐佐木朗希輕鬆逃敗。 美聯社

2026世足賽

道奇隊早早陷入0：6落後，強大的打線實力在此時覺醒，全場敲出17支安打，終場以12：7擊敗教士隊，也幫助先發3局失6分的日籍投手佐佐木朗希輕鬆逃敗。

佐佐木朗希連兩場先發面對教士，前一場先發內容已經不穩，6月27日在客場投4局出現5次保送，今天在主場為這波4連戰打頭陣，換個方式依然不穩，先發3局已用88球，被敲7安打、失6分，狂挨3發全壘打，而他已連4場先發都挨轟，合計投19局被敲21安打、7轟，失19分都是責失分。

朗希首局就被馬恰多（Manny Machado）敲出兩分砲，第二局梅里爾（Jackson Merrill）以陽春砲開局，波賈茲（Xander Bogaerts）敲安、塔提斯（Fernando Tatis Jr.）保送後，柯朗沃斯（Jake Cronenworth）補上三分砲。

朗希第三局被佛明（Freddy Fermin）敲二壘打，這回未再掉分，道奇在第四局啟動換投，朗希在4：6落後帶著敗投資格退場。

道奇第二到六局全數都有分數進帳，第四局帕赫斯（Andy Pages）兩分打點二壘打追平，先幫助朗希敗投解套，貝茲（Mookie Betts）二壘打超前戰局，道奇自此揚長而去。

道奇打線以拉辛（Dalton Rushing）4安打、4打點表現最亮眼，包括第二局的兩分砲，塔克（Kyle Tucker）也有4安打；大谷翔平4打數敲出1安打，在第一局敲安、第二局選到保送，接下來3打席都未上壘。

佐佐木朗希 道奇 MLB

延伸閱讀

MLB／大谷翔平5支0吞2K 道奇不敵運動家終止4連勝

MLB／李灝宇再敲安6月打擊率3成52 老虎炸5轟賞洋基6連敗

MLB／洋基少主斯萊特勒狂挨4轟 老虎史庫柏6局9K奪第4勝

中職／超強韌性！悍將5度8局後逆轉締球團史500勝 半季34勝再創新高

相關新聞

MLB／第4轟出爐！李灝宇兩分砲狙擊遊騎兵老將 7月繼續燙

台灣好手李灝宇的全壘打，再度出現！今天第五局一棒掃出兩分砲，本季第4轟出爐，6月的火燙手感，進入7月仍在持續中。

MiLB／林振瑋開賽9上9下4局失3分 剛入選未來之星的潘文輝1局無失分

美職聖路易紅雀隊2A投手林振瑋今日4局內失3分，完成9上9下的佳績，但第4局遭遇亂流。費城人隊的潘文輝同樣表現亮眼，1局無失分，幫助球隊以10比4獲勝。

MLB／拉辛再度接捕大谷！兩名老大哥相信「配球風波」將成寶貴養分

道奇隊25歲捕手拉辛（Dalton Rushing）日前在對雙城比賽中，因配球理念與大谷翔平意見不合，使大谷翔平難得面色凝重。。對此，道奇兩位老將貝茲（Mookie Betts）與孟西（Max Muncy）近日在《On Base》Podcast中表示，這次事件反而是拉辛成長的重要契機，也相信他能從中學到更多。

MLB／0:6→12:7！道奇17安輕鬆逆轉教士 佐佐木朗希挨3轟也不會輸

道奇隊早早陷入0：6落後，強大的打線實力在此時覺醒，全場敲出17支安打，終場以12：7擊敗教士隊，也幫助先發3局失6分的日籍投手佐佐木朗希輕鬆逃敗。

MLB／李灝宇開轟超越胡金龍 躍居旅美台將安打榜第3

美國職棒大聯盟（MLB）底特律老虎隊李灝宇今天敲出本季第4轟，也超越胡金龍躍居台將安打榜第3，個人連11場上壘延續好手感...

MLB／韓籍球星金河成打擊率0.068 卡諾狠酸：每支安打40萬美元

勇士隊韓籍內野手金河成陷入生涯最大低潮，出賽27場，打擊率只有0.068。《The Athletic》勇士隨隊記者卡諾（Jesus Cano）在節目上痛批金河成的表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。