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MiLB／林振瑋開賽9上9下4局失3分 剛入選未來之星的潘文輝1局無失分

中央社／ 台北3日電
美職聖路易紅雀隊2A投手林振瑋今天開賽投出9上9下，直到4局上挨轟，但仍繳出4局、5K、失3分。表現截圖自X
美職聖路易紅雀隊2A投手林振瑋今天開賽投出9上9下，直到4局上挨轟，但仍繳出4局、5K、失3分。表現截圖自X

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美職聖路易紅雀隊2A投手林振瑋今天開賽投出9上9下，直到4局上挨轟，但仍繳出4局、5K、失3分表現；剛入選未來之星明星賽的費城費城人隊潘文輝，在2A中繼1局無失分。

美國職棒小聯盟（MiLB）今日紅雀2A對上西雅圖水手隊2A，林振瑋先發連續解決前9名打者，包含第2局的3連K，然而4局上卻遇到亂流，1出局後因為觸身球、安打堆積壘包，隨後被敲出3分砲，接下來又是安打、觸身球，好在最後連抓2個出局數下莊。

林振瑋總計以73球投完4局，被敲3支安打失3分，另有5次三振，雖無四壞球但有2次觸身保送，賽後防禦率4.28；退場時球隊以10比3領先，最終以10比8贏球。

而費城人2A對上多倫多藍鳥2A之戰，潘文輝在7局上登板，先用滾地球、飛球抓到2出局，隨後被敲出二壘安打，但仍順利製造二壘飛球出局化解危機，僅用14球收工，賽後防禦率下降到4.50，也幫助球隊以10比4獲勝。

聖地牙哥教士隊蘇嵐鴻則是在1A登板面對運動家隊，先發3局被敲4支安打掉4分，集中在第2局被敲2分砲及2分打點二壘安打，第3局則是3上3下，累計4次三振，賽後防禦率12.71；不過球隊在第6局追平讓他無關勝敗，最終則是4比8輸球。

林振瑋 潘文輝

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