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MLB／李灝宇開轟超越胡金龍 躍居旅美台將安打榜第3

中央社／ 台北3日電
李灝宇今天敲出本季第4轟，也超越胡金龍躍居台將安打榜第3。 法新社
李灝宇今天敲出本季第4轟，也超越胡金龍躍居台將安打榜第3。 法新社

2026世足賽

美國職棒大聯盟（MLB）底特律老虎隊李灝宇今天敲出本季第4轟，也超越胡金龍躍居台將安打榜第3，個人連11場上壘延續好手感；只不過，球隊仍以4比10輸給德州遊騎兵隊。

李灝宇今天先發第9棒、二壘手，3局上首打席遭到遊騎兵右投伊佛迪（Nathan Eovaldi）三振，不過5局上立刻還以顏色，從他手中敲出一發左中外野2分砲，幫助老虎隊追近到3比5。

而6局上、8局上李灝宇都吞下三振，今天4打數1安打，用全壘打貢獻2分打點，另外3次三振，賽後打擊率2成55；李灝宇在大聯盟生涯第1年就累積35支安打，超越胡金龍的34支，而再8支安打就可追平林子偉。

老虎隊今天雖然攻下4分，但趕不上投手群失血速度，中斷3連勝；遊騎兵隊用17支安打攻下雙位數得分，其中包含狄亞茲（Elias Diaz）、史密斯（JoshSmith）、卡特（Evan Carter）3支陽春砲。

胡金龍 老虎 德州

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