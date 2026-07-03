MLB／韓籍球星金河成打擊率0.068 卡諾狠酸：每支安打40萬美元

勇士隊韓籍內野手金河成陷入生涯最大低潮，出賽27場，打擊率只有0.068。《The Athletic》勇士隨隊記者卡諾（Jesus Cano）在節目上痛批金河成的表現。

金河成2021年旅美加盟教士隊，2023年奪下金手套獎，國聯MVP票選第14。去年轉戰光芒隊，季中透過讓渡程序加入勇士，受傷勢影響，整季只出賽48場，敲出5轟，打擊率0.234，OPS值0.649。

不過去年12月勇士仍以1年2000萬美元合約簽下金河成，沒想到金河成陷入生涯最大低潮，本季目前出賽27場，73打數只有5安打、0轟，打擊率0.068，OPS值0.239。

勇士隨隊記者卡諾在節目上無情痛批，「金河成等於每支安打拿40萬美元，到底什麼時候能擺脫低潮，現在完全看不出來。」