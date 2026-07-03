MLB／又爆了…佐佐木朗希3局遭3轟砲擊 近4場挨7轟狂失19分

道奇隊日籍投手佐佐木朗希再度經歷慘烈一戰，今天面對教士隊先發只撐3局，遭3發全壘打砲擊，最終被敲7安打、失6分退場，而道奇打線在四局下就追平、超前戰局，確定朗希此役無關勝敗。

佐佐木朗希連兩場先發面對教士，前一場先發內容已經不穩，6月27日在客場投4局出現5次保送，今天在主場為這波4連戰打頭陣，換個方式依然不穩，先發3局已用88球。

朗希首局就被馬恰多（Manny Machado）敲出兩分砲，第二局梅里爾（Jackson Merrill）以陽春砲開局，波賈茲（Xander Bogaerts）敲安、塔提斯（Fernando Tatis Jr.）保送後，柯朗沃斯（Jake Cronenworth）補上三分砲。

朗希第三局被佛明（Freddy Fermin）敲二壘打，這回未再掉分，道奇在第四局啟動換投，朗希在4：6落後帶著敗投資格退場，道奇打線很快幫助他解套。

佐佐木朗希近況超慘，已經連4場先發都挨轟，合計投19局被敲21安打、7轟，失19分都是責失分。