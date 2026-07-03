MLB／村上宗隆歸隊進度更新 開始跑步將赴小聯盟打復健賽

白襪隊日籍重砲村上宗隆因右大腿後側肌群拉傷，缺陣超過一個月，如今白襪隊總教練凡納伯（Will Venable）更新他的歸隊進度，透露他已開始跑步，且將前往小聯盟進行復健賽打幾場，復出腳步越來越近。

村上宗隆今年轉戰大聯盟第一個球季，出賽57場就轟出20發全壘打，打下41分打點，整體攻擊指數（OPS）0.938，然而他在5月30日對上老虎隊之戰，因跑壘造成拉傷，至今仍在傷兵名單中。

凡納伯今天指出，村上宗隆今天已經開始在外野跑弧線，但還沒開始跑壘，「在開始復健賽之前，最後一個步驟是他要能夠連續兩天進行跑壘，並且確認能夠高強度衝刺，更重要的是第二天還能恢復過來，再完成一次同樣強度的跑壘。」

至於何時能開始復健賽，以及什麼時候能回歸大聯盟？目前還沒有確切的時間表，凡納伯表示：「我現在能說的只有，他距離那一步越來越近了，但還沒有一個明確的時間點。」