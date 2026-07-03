MLB／飆10K丟5分只有1責失吞敗 釀酒人火球男賽後防禦率比肩傳奇
釀酒人火球男米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）今日面對紅人雖然主投5局失5分，不過因隊友守備失誤影響，其中僅1分為責失，最終仍送出10次三振，因此防禦率僅微幅上升至1.47，吞下本季第4敗，最終紅人以7：2擊敗釀酒人。
「我認為他投得很好。現在每次他站上投手丘，大家都覺得他不可能失分，但棒球不是這樣。」總教練墨菲（Pat Murphy）賽後力挺愛將表示。
此外，紅人總教練法蘭柯納（Terry Francona）也大方稱讚這位年輕右投的實力，「老實說，米蕭洛斯基真的擁有非常特別的球路。」
根據大聯盟數據專家蘭斯（Sarah Langs）統計，近50年球員單季前17場先發最低防禦率排行榜中，米蕭洛斯基以1.47高居史上第4。
排名前3名分別為2025年的羅傑斯（Trevor Rogers，1.35）、2000年傳奇名投馬丁尼茲（Pedro Martínez，1.38），以及2005年的「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens，1.41）
米蕭羅斯基今天完成5局投球退場，用球數82球，最快球速103.8英哩（約167公里）、四縫線均速101.4英哩，被敲5安包含2轟，失5分僅1責失，無四死球。釀酒人全場只敲4安攻下2分，終場以2：7吞下敗仗。
截至目前為止，米蕭洛斯基本季17場先發，9勝4敗，防禦率1.47、156次三振皆高居大聯盟第一，近11場先發更繳出8勝2敗、防禦率僅0.63的驚人成績，105次三振僅14次保送，對手打擊率更只有1成28，也是本季唯一完成完封勝的投手，持續穩居國聯賽揚獎熱門人選。
至於紅人打線則在今天全面甦醒，捕手崔維諾（Jose Trevino）及費里多（TJ Friedl）都開轟，合力貢獻6分打點，另一分打點則由馬提（Noelvi Marte）敲回。其中，新秀史都華（Sal Stewart）更轟出一發寫下隊史紀錄的全壘打。
根據大聯盟官方統計，史都華此役面對米蕭洛斯基，將一顆時速102.3英里（約164.6公里）的四縫線速球轟出全壘打，創下紅人隊史自2008年啟用投球追蹤系統以來，最快球速被擊出全壘打的紀錄。
此外，24歲的史都華本季菜鳥球季表現亮眼，目前打擊率2成57、OPS達0.813，累積17支全壘打，是國聯新人王熱門人選之一。
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