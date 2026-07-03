快訊

寵物部落前進「全台最大寵物展」打造限定展區 好禮拿不完

世足賽／賽後穿已故隊友戰袍致敬 C羅：若塔與我們同在

LINE免費貼圖4款！「蛤」字必下載爽用半年、熊大兔兔動態圖超Q

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／釀酒人火球男不投明星賽 「感覺很糟但只能接受了」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
釀酒人隊火球男米蕭洛斯基因為輪值時間，今年明星賽投不了了。 路透
釀酒人隊火球男米蕭洛斯基因為輪值時間，今年明星賽投不了了。 路透

2026世足賽

釀酒人隊火球男米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）去年用5場大聯盟資歷就進入明星賽引發爭議，今年確定不會再有問題，並非因為本季成績無庸置疑，而是根據目前的輪值安排，他將不會在明星賽登板，米蕭洛斯基也證實此事，「我們的目標是9月和10月，而不是現在，我當然很想投（明星賽），這感覺有點糟，但也只能接受了。」

釀酒人今天以2：7不敵紅人隊，米蕭洛斯基先發5局送出10次三振，被敲5安打、失5分（責失1分），先在首局挨了史都華（Sal Stewart）陽春砲，第五局一壘手包爾斯（Jake Bauers）的接球失誤，造成首位打者上壘，而米蕭洛斯基接下來被敲3安打，包括崔維諾（Jose Trevino）的三分砲。

米蕭洛斯基吞敗收場，儘管只有1分責失分，防禦率仍呈上揚，從1.45增加到1.47。

根據釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）規畫，米蕭洛斯基接下來將正常投1休4出賽，在明星周前還有2場登板，時間點正好落在明星周前一天的7月13日，而這也意味他無法在明星賽登板。

儘管失望，但米蕭洛斯基接受，他也說去年參與過一次明星賽，讓這個決定會容易一些，「如果可以和去年的其他前輩一樣，作為一位已有明星賽經驗的人，坐在場邊享受、觀戰，我覺得也挺酷的。」

釀酒人 明星賽 米蕭洛斯基

延伸閱讀

MLB／「勝投怪盜」艾許比進帳第12勝 維持步調全年有望拿23勝

MLB／桑契斯7局好投收第10勝 持續追趕釀酒人「勝投怪盜」

MLB／大谷翔平先發改至周六 本季首度休8天再上

MLB／洋基少主斯萊特勒狂挨4轟 老虎史庫柏6局9K奪第4勝

相關新聞

MLB／第4轟出爐！李灝宇兩分砲狙擊遊騎兵老將 7月繼續燙

台灣好手李灝宇的全壘打，再度出現！今天第五局一棒掃出兩分砲，本季第4轟出爐，6月的火燙手感，進入7月仍在持續中。

MLB／釀酒人火球男不投明星賽 「感覺很糟但只能接受了」

釀酒人隊火球男米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）去年用5場大聯盟資歷就進入明星賽引發爭議，今年確定不會再有問題，並非因為本季成績無庸置疑，而是根據目前的輪值安排，他將不會在明星賽登板，米蕭洛斯基也證實此事，「我們的目標是9月和10月，而不是現在，我當然很想投（明星賽），這感覺有點糟，但也只能接受了。」

MLB／道奇航海王主題日送草帽和卡牌再現人龍 美媒看呆：最狂的一次

道奇隊今天在主場迎戰教士隊，由日籍投手佐佐木朗希先發，賽前5小時場外就排起瘋狂人龍，全為「航海王主題日」的進場贈品而來，此役前5萬2千名進場將可領到草帽和卡牌，賽後還將有無人機表演。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。