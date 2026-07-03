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MLB／第4轟出爐！李灝宇兩分砲狙擊遊騎兵老將 7月繼續燙
台灣好手李灝宇的全壘打，再度出現！今天第五局一棒掃出兩分砲，本季第4轟出爐，6月的火燙手感，進入7月仍在持續中。
遊騎兵由36歲老將伊瓦迪（Nathan Eovaldi）先發，李灝宇擔任第九棒、二壘手，首打席在第三局遭到三球三振，第3球面對96.3哩直球揮空，第五局的再度過招，由李灝宇扳回顏面。
李灝宇在兩出局、一壘有人的打席，面對第1球就出棒，將這顆87.3哩指叉球送向左外野，左外野手歐蘇納（Alejandro Osun）在牆前跳接，手套伸出牆外，跌在地上後打開手套一看只有寂寞，這球確定出牆，李灝宇這一轟擊球初速98.9哩、飛行距離383呎，幫助老虎追近到3：5。
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