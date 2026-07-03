MLB／第4轟出爐！李灝宇兩分砲狙擊遊騎兵老將 7月繼續燙

釀酒人隊火球男米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）去年用5場大聯盟資歷就進入明星賽引發爭議，今年確定不會再有問題，並非因為本季成績無庸置疑，而是根據目前的輪值安排，他將不會在明星賽登板，米蕭洛斯基也證實此事，「我們的目標是9月和10月，而不是現在，我當然很想投（明星賽），這感覺有點糟，但也只能接受了。」

2026-07-03 10:18