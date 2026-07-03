MLB／道奇航海王主題日送草帽和卡牌再現人龍 美媒看呆：最狂的一次

道奇隊今天在主場迎戰教士隊，由日籍投手佐佐木朗希先發，賽前5小時場外就排起瘋狂人龍，全為「航海王主題日」的進場贈品而來，此役前5萬2千名進場將可領到草帽和卡牌，賽後還將有無人機表演。

道奇去年就曾舉辦航海王主題日，進場贈品同樣是草帽和卡牌，而去年這張卡牌在eBay上喊價4000美元以上，今年活動一公布無意外再次引起球迷搶進場，今年的卡牌也在今天以前就以近900美元價格出現在網路上「預售」。

此戰在當地時間晚上7點開打，儘管今年贈品數量從過往的4萬份增加到5萬2千份，根據美國媒體報導，第一位進場觀眾是在早上10點到場，還沒中午場外已見驚人隊伍，Dodgers Nation指出：「這應該是我們見過排隊人潮最瘋狂的道奇比賽。」ABC7 Los Angeles也透過空拍機捕捉排隊隊伍。