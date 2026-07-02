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MLB／「勝投怪盜」艾許比進帳第12勝 維持步調全年有望拿23勝
釀酒人牛棚左投「勝投怪盜」艾許比（Aaron Ashby）再次發威，今天在釀酒人對戰紅人比賽中，艾許比於平手時登板投球，接著靠隊友米契爾（Garrett Mitchell）3壘打攻下超前分，終場釀酒人4：2贏球，艾許比也「偷」下本季第12勝，持續領跑大聯盟勝投榜。
釀酒人首局靠康崔拉斯（William Contreras）滾地球和包爾斯（Jake Bauers）高飛犧牲打搶下2分，但2局上紅人外野手馬提（Noelvi Marte）轟出2分砲追平比分，前5局雙方維持2：2平手。
艾許比在6局上2出局二三壘有人時登板，他先解決馬提拆彈成功，7局上再送給紅人打者三上三下，7局下馮恩（Andrew Vaughn）2壘打、米契爾3壘打先得1分，接著紅人投手出現暴投讓釀酒人再下一城，終場釀酒人就以4：2拿下勝利。
艾許比今天後援1.1局送2K無失分，發揮「強運」本色拿下勝投，成為本季首位12勝球員，以牛棚投手身分暫居大聯盟勝投王，領先排名第二的桑契斯（Cristopher Sánchez）與羅布勒斯基（Justin Wrobleski）2勝，大聯盟官網指出，艾許比本季僅擔任1次先發卻已拿下12勝，更驚人的是假如按照目前步調到季末，艾許比有望獲得23場勝投。
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