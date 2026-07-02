快訊

1300噸致癌物超標油流入市面 4大超商清查急發聲「僅這家超商中鏢」

致癌沙拉油流入市面 北市全面下架「22校營養午餐曾用過」

口角之後起衝突…新北汐止驚傳持刀砍人 24歲男背部挨2刀急送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／重砲卡米奈羅連6戰開轟平隊史 創1900年來最年輕紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
光芒強打卡米奈羅連六戰開轟，助光芒拿下本季第50勝。 法新社
光芒強打卡米奈羅連六戰開轟，助光芒拿下本季第50勝。 法新社

2026世足賽

光芒重砲卡米奈羅（Junior Caminero）今天面對皇家首打席立刻開砲，個人連6場開轟追平隊史紀錄，搭配先發投手麥克拉納罕（Shane McClanahan）6局無失分好投，光芒4：0完封皇家收下7連勝，與同區對手洋基7連敗形成鮮明對比，也成為美聯首支50勝隊伍。

開賽光芒阿蘭達（Jonathan Aranda）先敲安上壘，接著卡米奈羅鎖定皇家先發盧戈（Seth Lugo）內角伸卡球，擊成左外野2分砲，助光芒2：0領先，連6場比賽開轟追平潘尼亞（Carlos Pena），並列光芒隊史最長紀錄。

光芒先發麥克拉納罕投6局送4K無失分，一路封鎖皇家打線，比賽後段光芒動用3名投手順利守成，加上外野手穆林斯（Cedric Mullins）連續揮出陽春砲與安打再貢獻2分打點，終場光芒4：0完封對手。

卡米奈羅今天超越傳奇球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.），成為1900年後最年輕連6場開轟球員，他說：「真是非常驚訝，小葛瑞菲可是名人堂成員，能讓自己的名字與他並列，真的令人難以置信。」光芒總教練凱許（Kevin Cash）坦言對卡米奈羅火燙表現已經「詞窮」，他說：「休息室全部人都對他感到驚豔，他正在完成一些不可思議的事。」

光芒今天贏球後成為美聯首支50勝球隊，目前戰績50勝33敗勝率突破6成，近期收穫7連勝，加上洋基同時陷入7連敗低潮，讓光芒在美聯東區以3.5場勝差領先條紋軍。

MLB 光芒 皇家 洋基

相關新聞

MLB／鄧愷威取消下放小聯盟 改列大聯盟15天傷兵名單

美國職棒休士頓太空人官網今天宣布，取消台灣投手鄧愷威先前下放小聯盟的手續，改將他列入15天傷兵名單

MLB／重砲卡米奈羅連6戰開轟平隊史 創1900年來最年輕紀錄

光芒重砲卡米奈羅今日面對皇家首打席即開轟，連6場比賽開轟平隊史紀錄，助光芒4：0完封對手，收下7連勝，成為美聯首支50勝球隊，與洋基之間形成鮮明對比。

MLB／22歲光芒卡米內羅連6場開轟 創1900年來最年輕紀錄

美國職棒大聯盟MLB坦帕灣光芒重砲卡米內羅今晚在對堪薩斯市皇家之戰，首局擊出兩分全壘打，連6場比賽開轟，成為至少自190...

MLB／過去三季猛敲99轟 運動家重砲魯克膝傷賽季報銷

運動家重砲魯克因左膝傷勢需要動手術，確定賽季報銷，對球隊火力造成重大打擊。他本季僅出賽48場，打下10發全壘打。總教練柯塞表示魯克的領導地位不會改變，球隊將全力彌補他的空缺。

MLB／投不滿2局就5BB 今井達也狂失5分防禦率回到6

太空人投手今井達也今日面對雙城僅投1.1局，遭擊2發全壘打與5次保送，失掉5分，最終太空人以3：8落敗。他本季吞下第4敗，防禦率上升至6.14。控球失準再次影響表現。

MLB／大谷翔平5支0吞2K 道奇不敵運動家終止4連勝

道奇隊與運動家隊三連戰最後一場比賽，大谷翔平原訂擔任此戰先發投手，但道奇昨天賽前將他的登板日延後兩天，今天拉上30歲左投巴恩斯（Charlie Barnes）支援，後援7局挨3轟，終場道奇以1：7落敗終止4連勝，「打者翔平」則是5打數無安打。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。