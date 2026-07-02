MLB／重砲卡米奈羅連6戰開轟平隊史 創1900年來最年輕紀錄

光芒重砲卡米奈羅（Junior Caminero）今天面對皇家首打席立刻開砲，個人連6場開轟追平隊史紀錄，搭配先發投手麥克拉納罕（Shane McClanahan）6局無失分好投，光芒4：0完封皇家收下7連勝，與同區對手洋基7連敗形成鮮明對比，也成為美聯首支50勝隊伍。

開賽光芒阿蘭達（Jonathan Aranda）先敲安上壘，接著卡米奈羅鎖定皇家先發盧戈（Seth Lugo）內角伸卡球，擊成左外野2分砲，助光芒2：0領先，連6場比賽開轟追平潘尼亞（Carlos Pena），並列光芒隊史最長紀錄。

光芒先發麥克拉納罕投6局送4K無失分，一路封鎖皇家打線，比賽後段光芒動用3名投手順利守成，加上外野手穆林斯（Cedric Mullins）連續揮出陽春砲與安打再貢獻2分打點，終場光芒4：0完封對手。

卡米奈羅今天超越傳奇球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.），成為1900年後最年輕連6場開轟球員，他說：「真是非常驚訝，小葛瑞菲可是名人堂成員，能讓自己的名字與他並列，真的令人難以置信。」光芒總教練凱許（Kevin Cash）坦言對卡米奈羅火燙表現已經「詞窮」，他說：「休息室全部人都對他感到驚豔，他正在完成一些不可思議的事。」

光芒今天贏球後成為美聯首支50勝球隊，目前戰績50勝33敗勝率突破6成，近期收穫7連勝，加上洋基同時陷入7連敗低潮，讓光芒在美聯東區以3.5場勝差領先條紋軍。