MLB／過去三季猛敲99轟 運動家重砲魯克膝傷賽季報銷

運動家總教練柯塞（Mark Kotsay）在對戰道奇比賽前宣布一壞消息，重砲魯克（Brent Rooker）因左膝傷勢並未好轉，將動刀接受治療，今年球季確定提前報銷，對運動家攻擊火力帶來巨大打擊。

魯克賽季初期曾因腹斜肌拉傷缺席15場比賽，本季僅出賽48場，打擊率2成00、OPS.670，貢獻10發全壘打和29分打點，不過他因左膝不適六月初開始進入傷兵名單，起初球團希望他注射可體松（Cortisone）治療，不過疼痛情況並未好轉。

總教練柯塞說：「傷勢比較像長時間累積造成，膝蓋軟骨磨損導致骨頭出現挫傷，我們原本選擇保守治療，但問題始終沒有改善，這對我們來說是一個重大打擊，魯克是中心打線重要成員，並非找一個人就能填補空缺。」

魯克曾兩度入選明星賽，過去三季他累計出賽444場，貢獻99發全壘打、270分打點，打擊率為2成68、OPS也高達.853，去年球季他更全勤出賽162場，成為繼2019年塞米恩（Marcus Semien）後首位運動家球員，同時他在休息室的領導能力也備受肯定。

柯塞說：「他的領袖地位不會因此改變，他仍會是這個團隊的一分子，動刀之後他也會留在球隊復健，我們只能盡力彌補他的空缺，努力做到最好。」