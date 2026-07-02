MLB／投不滿2局就5BB 今井達也狂失5分防禦率回到6

太空人日籍投手今井達也睽違兩場再次核炸，今天先發面對雙城1.1局就被挨2發全壘打失5分，投不滿2局隨即退場，終場太空人3：8輸球，今井達也吞下本季第4敗，防禦率又上升至6.14。

今井達也開賽先被拉納奇（Trevor Larnach）敲長打，隨後連抓2個出局數，但被貝爾（Josh Bell）轟出中外野2分砲失分，隨後又因2次保送與1支安打被攻佔滿壘，但關鍵時刻今井達也K掉格雷（Sonny Gray），傷害並未擴大。

2局上今井達也又連續投出2次四壞，接著克萊門斯（Kody Clemens）補上一發3分砲，給今井達也造成重傷害，接著他又對貝爾投出保送，隨後太空人選擇將他換下場，今天僅投1.1局就出現5次保送失5分退場。

今井達也退場後隊友無法挽回劣勢，終場3：8敗給雙城，今井達也吞下本季第4敗，賽後防禦率上漲到6.14，他前兩次先發都繳出優質先發奪勝，表現看似回穩，不過今天再度因控球走鐘造成敗投。