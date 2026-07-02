MLB／大谷翔平5支0吞2K 道奇不敵運動家終止4連勝

道奇隊與運動家隊三連戰最後一場比賽，大谷翔平原訂擔任此戰先發投手，但道奇昨天賽前將他的登板日延後兩天，今天拉上30歲左投巴恩斯（Charlie Barnes）支援，後援7局挨3轟，終場道奇以1：7落敗終止4連勝，「打者翔平」則是5打數無安打。

為了讓大谷翔平獲得更多休息時間，原本休6天的登板安排首次拉長為8天，延後至周六於主場對上教士隊，因此大谷今天僅以打者身份上陣。

道奇隊今天讓崔爾（Jack Dreyer）擔任「開局投手」，1局下對運動家打者連飆3K，完成此戰的先發任務。之後由今天才重新被升上大聯盟的巴恩斯登板接手，一路投到終場，合計後援7局，被揮出12支安打（3發全壘打），失7分，承擔本季首敗。

道奇打線全場僅擊出5支安打，靠弗里曼（Freddie Freeman）在3局上的陽春全壘打（本季第14轟）敲回唯一分數。另外貝茲（Mookie Betts）因右手腕不適缺陣。

大谷翔平此戰5打數沒有擊出安打，前3打席都擊出滾地球出局，另吞下2次三振，中斷連6場安打，且連兩戰沒開轟，大聯盟生涯全壘打數停在298，距離300轟里程碑還差2支。