MLB／海盜王牌史肯斯單場7責失生涯最慘 近9戰1勝難求防禦率還破5

海盜塞揚王牌史肯斯（Paul Skenes）今天先發再度踢到鐵板，面對費城人僅投4局就丟掉8分，其中7分責失寫下生涯最差紀錄，終場海盜6：10輸球，史肯斯吞下本季第8敗，最近9戰1勝難求，防禦率更高達5.36。

史肯斯首局靠外野手曼根（Jake Mangum）跳接美技安然度過，2局下因保送與安打被攻佔滿壘，接著隊友傳球失誤讓他先丟2分，下一棒透納（Trea Turner）更補上左外野3分砲，史肯斯單局大失血狂丟5分。

史肯斯3局下挨馬許（Brandon Marsh）陽春砲再丟1分，4局下再因哈波（Bryce Harper）2壘打失2分，今天先發4局送5K，狂丟8分其中7分自責分，最終海盜6：10敗給費城人，史肯斯吞下本季第8敗，賽後防禦率上升至3.62。

史肯斯近期連續9場先發無法取勝，已經追平衛冕塞揚投手史上第二長不勝紀錄，今天他的最快球速僅有97.9英里（約157.5公里），與巔峰狀態有不小落差，最近9次先發防禦率高達5.36，海盜總教練凱利（Don Kelly）失望地說：「確實很令人沮喪，每次他站上投手丘，我們都希望能贏球。」