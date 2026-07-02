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MLB／真的沒有在球場上哭過！佐佐木朗希：大家饒了我吧
道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希日前又被鏡頭捕捉到，退場後在休息室眼眶泛淚的畫面，引發球迷熱議。最近他接受日媒訪問時澄清，自己從來沒有在休息區或球場哭過。
上周佐佐木朗希對教士隊投4局失3分，退場後被鏡頭捕捉到紅了眼眶，去年他也有在休息區眼眶泛紅的場景，每次都會引發球迷熱烈討論。
佐佐木朗希接受日本《週刊文春》採訪時提到落淚一事，他笑回，「再怎麼樣也不會哭啦。去年也被這樣說過，但我從來沒在休息區或球場上哭過。我自己也在網路上看到這個話題，但真的希望大家饒了我吧。」
佐佐木朗希接著解釋，「我的臉本來就是那樣，我是那種臉很容易變紅的體質，所以可能才看起來像那樣。我確實有在反省，也有不甘心的情緒，但我真的沒有哭。」
明天道奇要和宿敵教士隊展開4連戰，日本三連星將輪番上陣，佐佐木朗希打頭陣，第2戰交給山本由伸、第3戰大谷翔平，第4戰則是西恩（Emmet Sheehan）。佐佐木朗希本季先發14場，72局投出72K，防禦率4.88，每局被上壘率1.33。
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